O motivo verdadeiro que levou Antonio Banderas ao Domingão com Huck

O apresentador Luciano Huck havia prometido tentar trazer o ator espanhol Antonio Banderas para a final da Dança dos Famosos exibida ao vivo neste domingo, 7 — inclusive para que ele dançasse tango com Fátima Bernardes no palco do programa da Globo. Entretanto, o titular do Domingão com Huck não conseguiu cumprir a ideia inicial, mas acabou exibindo uma publicidade especial de um perfume do astro estrangeiro graças à uma parceira com a Magazine Luiza.

Em uma entrevista gravada, Banderas conheceu os finalistas da competição: Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado, além de seus respectivos professores e parceiros de dança. Lá, o intérprete de Zorro e outros personagens famosos deu conselhos aos participantes no centro de treinamento que fica localizado nos Estúdios Globo. “Em Andaluzia [cidade espanhola], o flamenco é parte de uma música e também uma dança. Danço um pouco do flamenco, mas não é minha profissão. Dancei em alguns filmes e no teatro, mas não sou profissional. Faz parte do meu trabalho como ator”, disse ele.

No encontro, Amaury e Tati deram uma demonstração de samba, enquanto Lucy apresentou um tango para o artista. Durante a conversa, Fátima brincou que achava que Banderas fosse professor de dança — o que ele negou. “Tango é uma dança muito sensual que exige coragem. A sedução, a rejeição de depois voltar de novo, aí tem um jogo. Tem que ficar atrás da porta para ser corajoso na hora de você se apresentar. Digo sempre que cantar é contar uma história. Acho que com a dança se deve ser assim também: contar uma história”, concluiu o astro.

No final, Antonio Banderas, em uma ação publicitária, aproveitou para presentear os finalistas da Dança dos Famosos com uma sacola de seu perfume The Icon, que tem versões feminina e masculina, e é encontrado para compra no site da Magazine Luiza.

Por que Antonio Banderas veio ao Brasil

Luciano Huck explicou ao público do Domingão que foi difícil trazer Antonio Banderas ao Brasil, mas que ele conseguira graças à ajuda de um contato próximo ao ator. “Foi uma ideia fácil. Mas como a gente chegaria no Antonio Banderas? Começamos a ligar e, como o destino joga a nosso favor, descobri uma ligação com o Antonio Banderas. Não consegui cumprir 100% da minha promessa deles dançando na final da Dança dos Famosos. Foi só na final, sem dança”, brincou Huck.

Em sua passagem pelo Brasil, Antonio Banderas se encontrou com algumas celebridades no Rio de Janeiro, como Romulo Estrela, Bruno Gissoni e Rodrigo Simas.

Quem venceu a Dança dos Famosos 2024?

Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado disputaram a final da Dança dos Famosos neste domingo, 7. As três duplas dançaram os ritmos de tango e samba. Com os votos acirradíssimos de Ana Maria Braga, Eliana, dos jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além da plateia e do público, Amaury e Tati tiveram um empate técnico com 138,9 pontos — para decidir o vencedor, foi considerado apenas os votos do público, e quem levou a melhor, por um décimo, foi Tati Machado. Já Lucy Alves ficou em terceiro lugar com 138,5 pontos.

