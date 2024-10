O motivo que levou Kim Kardashian a visitar irmãos Menendez na prisão

Na tarde do último sábado, 21, Kim Kardashian encontrou os irmãos Lyle e Erik Menendez na Instituição Correcional Richard J. Donovan em San Diego, Califórnia, onde a dupla cumpre a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Condenados pela morte dos próprios pais, José e Kitty Menendez, os criminosos são tema da série dramática da Netflix Monstros – Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, que estreou na quinta-feira passada, 19 de setembro.

De acordo com o portal The Hollywood Reporter, Kim foi ao local para conversar com os irmãos Menendez e outros 40 detentos sobre programas de reabilitação e a reforma do sistema prisional nos Estados Unidos. Ela estava estava acompanhada da irmã, Khloe Kardashian, da mãe, Kris Jenner, e do ator Cooper Koch, que interpreta Erik na série. Inspirada pelo pai, o advogado Robert Kardashian — que atuou na defesa de O.J. Simpson no infame julgamento pela morte de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson —, Kim começou sua formação jurídica em 2018 e costuma visitar presídios regularmente.

O encontro aconteceu logo após Erik Menendez criticar a série da Netflix em uma carta aberta publicada por sua esposa, Tammi Menendez, no X, antigo Twitter, nos Estados Unidos. O criminoso condenado disse que a plataforma de streaming exibe “representações de personagens ruinosas” e acusou Ryan Murphy, showrunner da série, de más intenções com a produção.

A história real da família Menendez

José Menendez nasceu em Cuba, mas se mudou para os Estados Unidos ainda adolescente, logo após a Revolução Cubana dos anos 1950, morando no sótão de um primo até ganhar uma bolsa de estudos de natação na Southern Illinois University. Ele conheceu Mary Louise Anderson na faculdade, onde a jovem era chamada por seu apelido, Kitty, e era considerada uma das moças mais bonitas do local por ter vencido concursos de beleza da região. Os dois se casaram e se mudaram para Nova York, onde José se formou em contabilidade pela Queens College, depois conseguiu se tornar um executivo de entretenimento bem-sucedido. O casal teve os dois filhos, Lyle, depois de três anos Erik, e se mudou para Nova Jersey e depois Los Angeles, onde José se tornou um empresário do ramo musical.

Continua após a publicidade

Na noite do crime, os irmãos chegaram em casa e atiraram em José e Kitty, que ficaram quase irreconhecíveis pela quantidade de tiros em suas cabeças. Dada a brutalidade do assassinato, a polícia cogitou ter sido uma morte com envolvimento de máfia. Os jovens, então com 18 e 21 anos, contaram para a polícia que estavam no cinema no momento do crime.

Nos meses seguintes, porém, os dois começaram a gastar a enorme fortuna da família, avaliada em 14 milhões de dólares, com relógios, roupas e carros de luxo — despertando as suspeitas da polícia. Os irmãos acabaram confessando o crime em sessões de terapia, e as gravações foram aceitas no julgamento. Lyle foi preso em 8 de março de 1990. Erik, que estava em Israel na época para um torneio de tênis, voou para Miami e depois para Los Angeles, onde se entregou à polícia em 11 de março daquele ano. O julgamento durou mais de sete anos, e eles foram condenados à prisão perpétua, sem direito a liberdade condicional. Atualmente, Lyle tem 56 anos, e Erik, 53, e os irmãos cumprem a pena na Instituição Correcional Richard J. Donovan em San Diego, Califórnia.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial