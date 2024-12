O motivo por trás da falta de abertura na reprise de ‘Tieta’, na Globo

A rede Globo foi alvo de uma reclamação do Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ) devido a um detalhe na reprise da novela Tieta, que há duas semanas voltou à programação da emissora no Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim de Aguinaldo Silva está indo ao ar sem sua vinheta de abertura, e o sindicato alega que, dessa forma, os profissionais que trabalharam na produção entre 1989 e 1990 — quando ela originalmente foi exibida — não estão sendo devidamente creditados.

Apesar da emissora não ter justificado a ausência da abertura, especula-se que ela tenha sido cortada por possuir cenas de nudez. A atriz Isadora Ribeiro, estrela da vinheta, comentou o caso em uma publicação nas redes sociais. “Sou contra censura exagerada, mas posso compreender no caso da abertura da Tieta que a emissora precise seguir as diretrizes e fazer adequações devido a mudança do horário original”, escreveu, relembrando que a novela originalmente foi exibida na faixa das 20h e, hoje, vai ao ar às 16h50. “Mas, no caso da novela Cabocla, que foi exibida às 18h e atualmente [é reprisada] às 14:45, também li hoje que foi orientado que, para exibir a novela na íntegra, o horário teria que ser alterado para as 21h. Será que os moralistas e censores modernos não estão resistindo à força e à mensagem de Tieta e Cabocla nos dias de hoje?”, questionou a atriz.

Baseada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a novela é ambientada na cidade fictícia de Santana do Agreste e conta a história de Tieta, jovem rebelde que é expulsa de casa pelo pai conservador e foge para São Paulo. Vinte e cinco anos depois, bem-sucedida e rica, ela retorna a sua cidade natal, que ficou parada no tempo, e choca os moradores com suas atitudes modernas. A protagonista é interpretada por Claudia Ohana na primeira fase do folhetim e por Betty Faria na segunda.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade