O mistério do SBT sobre retorno de atração icônica de Silvio Santos

Um clássico do SBT por anos, o quadro Porta da Esperança deve voltar a ser exibido no Programa Silvio Santos após 28 anos fora do ar. “Tenho uma surpresa para vocês. Vocês reconhecem isso? Isso é uma chave. Agora, essa chave abre que porta?”, disse Patricia Abravanel em um vídeo publicado nas redes sociais do programa, exibindo, em seguida, a famosa porta da esperança.

Lançada por Silvio Santos em 1984, a Porta da Esperança ficou no ar até 1996. A ideia da atração era receber uma série de cartas dos espectadores, e realizar alguns pedidos especiais. Para revelar se o desejo seria ou não atendido, Silvio abria as famosas portas da esperança.

