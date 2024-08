O grande parceiro oculto de Silvio Santos na guerra pela audiência

Nos corredores do SBT a piada recorrente era a de que o apresentador Luiz Lombardi Netto, morto em 2009, aos 69 anos, era como cabeça de bacalhau, ninguém sabia como ele era. A voz de veludo, oculta e inconfundível da emissora, ficou famosa em todo o Brasil por apresentar os programas e os produtos de Silvio Santos durante seus programas.

Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, tinha no apresentador um grande amigo e confidente e ficou muito abalado com a morte dele.

Lombardi conheceu Silvio Santos quando ambos ainda trabalhavam na Globo. Quando o apresentador criou a TVS, Lombardi se mudou para lá com Silvio. Além da TV, ele também manteve um programa na Rádio Cultura, de Santos.

Um dos bordões de Silvio Santos era a maneira como ele chamava o locutor, ao dizer: “É com você, Lombardi”, que anuncia os vencedores do programa de calouros ou as promoções do Baú da Felicidade.

https://www.youtube.com/watch?v=Zcs6

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial