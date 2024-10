O flagrante desdém com vitória de Rebeca Andrade em doc de Simone Biles

A Netflix lançou nesta sexta-feira, 24, a segunda parte da série documental de quatro episódios O Retorno de Simone Biles, que fala sobre a jornada de superação da ginasta americana que abandonou a Olimpíada de Tóquio 2020 por problemas de saúde mental e fez seu retorno triunfal na Olimpíada de Paris 2024, onde conquistou várias medalhas de ouro. Como visto nas transmissões do torneio, as interações entre Simone e a Rebeca Andrade foram usadas na produção, que enaltece a jornada da americana — enquanto trata com certo desdém a vitória da brasileira no solo individual que a consagrou com o lugar mais alto do pódio.

No quarto episódio da série documental, fica evidente que Simone só via Rebeca como concorrente na competição. Depoimentos da equipe americana, além da imprensa dos Estados Unidos, também ressaltam que a brasileira era a única atleta que poderia ficar no caminho de Biles. A produção também reforça como Simone estava o tempo inteiro lidando com a pressão de vencer na frente do mundo inteiro no que a própria batizou de “turnê da redenção”, já que a americana havia abandonado a competição em Tóquio. “Há uma parte de mim em que fico pensando: ‘A Andrade está me dando trabalho’. Isso me estressa. Então, acho que tudo se resumirá a qual salto nós iremos fazer, porque é ele que definirá quão próxima ou distante eu estarei da Rebeca”, desabafa Simone em determinado momento.

Apesar de falar sobre as conquistas de Rebeca no mundial, onde ela fora campeã do salto, superando Simone, a produção focou nos momentos em que Simone ganhou de Rebeca no salto em Paris, além da vitória da americana no individual geral, com um tom heroico previsível. Curiosamente, o documentário encerra praticamente neste momento, com a ginasta fazendo reflexões sobre a competição e sobre sua trajetória — ignorando quase completamente o fato de que Rebeca faturou o ouro no solo individual, seguida por Simone com a prata.

A série mostra somente uma imagem de dois segundos relembrando o momento em que a Simone e Jordan Chiles (então vencedora do bronze), reverenciaram Rebeca no pódio, mas sem qualquer contexto. A escolha da narrativa foi bem limitadora para dar destaque exclusivo à protagonista do documentário, é claro, já que ela tem uma jornada louvável inquestionavelmente. Entretanto, abordar a narrativa dessa “derrota” poderia proporcionar uma imagem mais humilde de Simone Biles, mas, os americanos não precisam disso, aparentemente.

Os quatro episódios de O Retorno de Simone Biles já estão disponíveis na Netflix.

