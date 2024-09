O feito raro conquistado por Patricia Abravanel contra a Globo no ibope

Patricia Abravanel conquistou um feito raro para o SBT na noite de domingo, 15, quando fez o Programa Silvio Santos ficar na liderança de audiência na Grande São Paulo por 34 minutos, desbancando a Globo para o segundo lugar durante esse período.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o programa do SBT registrou 8 pontos de média das 23h26 às 23h59, horário em que a Globo marcou 7,2 pontos com o reality musical Estrela da Casa, e a Record pontuou 3,9, com um programa especial de A Fazenda e o jornalístico Câmera Record.

No confronto direto com o Estrela da Casa, entre 23h15 e 00h05, o Programa Silvio Santos marcou 7,7 pontos contra 7,5 registrados pela concorrente, atestando que a aposta de J.B. Oliveira, o Boninho, na competição musical tem fracassado drasticamente no ibope.

Na média geral, o programa comandado por Patricia ficou com 7,8 pontos consolidados, além de 13,7% de share (participação no total de televisores sintonizados no horário) e 9,2 pontos de pico.

