O estande que se superou na nostalgia na CCXP 2024

A CCXP (Comic Con Experience) 2024 começa oficialmente nesta quinta-feira, 5, em São Paulo, porém, quem já compareceu na Spoiler Night realizada nesta quarta, 4, conseguiu dar uma volta mais tranquila pelo evento promovido no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Como de costume, a CCXP foi montada com estandes gigantescos de empresas internacionais, como Netflix, Prime Vídeo, Max, Warner, etc, além de Globo e Globoplay que montaram estruturas enormes e até o SBT elevou o nível de divulgação de seu streaming, +SBT — apostando na venda de miniaturas de Silvio Santos, seus famosos aviõeszinhos de dinheiro, entre outros itens de colecionador.

Uma emissora menor, porém, chamou a atenção por se superar no apelo à nostalgia brasileira: a TV Cultura. No espaço mais tímido do evento, o canal colocou clássicos do audiovisual à disposição dos visitantes, como Castelo Rá-Tim-Bum, Rá Tim Bum, Mundo da Lua, Cocoricó, Glub Glub e X-Tudo. Da exposição de itens originais, como o boneco Júlio, de Cocoricó, à banheira com o Ratinho de Castelo Rá-Tim-Bum, espaços “instagramáveis” para os millennials saudosistas não faltam.