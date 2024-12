O enigma do país que idolatrava Senna — mas não a minissérie

A minissérie Senna chegou nesta terça-feira, 10, ao topo do ranking de séries em língua inglesa mais assistidas da Netflix. Com 5,8 milhões de visualizações nesta semana, a trama que dramatiza a vida do piloto brasileiro aparece no top 10 de 58 países — curiosamente, o Japão não está entre eles, mesmo com a idolatria nutrida por Senna em terras nipônicas.

Brasileiro, Senna tinha uma relação especial com o país asiático: foi em Suzuka, então penúltima corrida do calendário, que ele conquistou os seus três títulos mundiais da Fórmula 1. Na época, quem fornecia os motores para a McLaren era a montadora japonesa Honda, o que também colaborou para a idolatria do brasileiro por lá, já que não havia pilotos japoneses competindo na F1. Em 1992, inclusive, em sua última corrida com a Honda no país, Senna adicionou uma pequena bandeira do Japão ao seu tradicional capacete verde e amarelo para homenagear a parceria. Fora da pista, o piloto era tão querido que sempre arrastava multidões quando chegava ao aeroporto do país e participou de uma série de programas da televisão local, até mesmo de programas de auditório.

Entre as cenas mais marcantes da morte de Senna, inclusive, está uma em que um grupo de repórteres japoneses não consegue segurar a emoção e chora ao vivo ao dar a notícia do falecimento do brasileiro. Desde então, há uma série de homenagens ao automobilista no país oriental. Cultuado em todo o mundo, Akira Toriyama, desenhista de Dragon Ball, fez uma ilustração de Senna, e o piloto já apareceu em diversos mangás. Há também um jogo temático em homenagem a ele, e até mesmo um patinador japonês chamado Ayrton Senna. Mesmo assim, a série parece não ter pegado entre os japoneses, que não alçaram a produção às mais vistas do país.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade