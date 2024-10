O efeito drástico da derrocada de Neil Gaiman na série ‘Good Omens’

A terceira e última temporada de Good Omens, cuja produção estava suspensa desde setembro, foi oficialmente cancelada pela Prime Video. Agora, a série terminará com um único episódio especial de 90 minutos, previsto para estrear em 2026. A decisão se deu após cinco mulheres denunciarem por abuso sexual o escritor britânico Neil Gaiman, co-autor do livro em que a série se baseia e produtor executivo do programa. Gaiman nega as acusações, mas concordou em se afastar do projeto para que a produção pudesse ser finalizada.

De acordo com a Variety, Gaiman contribuiu com o roteiro do episódio final, mas não estará mais envolvido com a produção quando as gravações retornarem, o que só deve acontecer no início de 2025. Seu nome também não aparecerá na lista de produtores do especial. Lançada inicialmente como uma minissérie em seis episódios, Good Omens acompanha as desventuras do anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demônio Crowley (David Tennant), que precisam impedir o apocalipse. A primeira temporada se baseia no livro homônimo de Terry Pratchett e Neil Gaiman, lançado em 1990. Já a segunda temporada vai além do material original e explora ideias inéditas de Gaiman para uma sequência que nunca foi publicada.

Quais são as acusações contra Neil Gaiman?

Ao todo, cinco mulheres fizeram denúncias de assédio sexual contra Gaiman, que teriam acontecido entre 1986 e 2022. Os relatos começaram a surgir em julho deste ano, através do podcast Master: The Allegations Against Neil Gaiman (“Mestre: as alegações contra Neil Gaiman”, em tradução livre), do portal inglês Tortoise Media. Nele, as supostas vítimas descreveram “atos sexuais violentos e degradantes” cometidos pelo autor, como a cobrança de favores sexuais em troca de moradia, sexo por telefone sem consentimento, tentativas de beijos forçados e toques indevidos. Gaiman nega qualquer má conduta.

Desde que os relatos surgiram, as adaptações de Gaiman acabaram em um limbo de incertezas. Além de Good Omens, a série da Netflix Garotos Detetives Mortos foi cancelada em agosto com apenas uma temporada, sem maiores explicações sobre o motivo que levou à interrupção da história — Sandman, no entanto, segue em produção. A Disney também suspendeu por tempo indeterminado a produção de uma adaptação do romance O Livro do Cemitério, de Gaiman.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial