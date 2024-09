O discreto casamento de Marco Pigossi com cineasta italiano

Galã da novela A Força do Querer, da Globo, o ator Marco Pigossi, 35, se casou discretamente com o cineasta italiano Marco Calvani no domingo, 1º de setembro, em uma cerimônia para família e amigos próximos na Toscana, na Itália. O brasileiro já namorava com Galvani há alguns anos, e os dois haviam se casado no civil no final do ano passado. Na celebração intimista, o casal entrou de mãos dadas, vestindo ternos iguais e descalços, em um cenário ao ar livre.

Atualmente morando em Los Angeles, Pigossi está investindo cada vez mais na carreira internacional. Recentemente, ele esteve na série Gen V, spin-off de The Boys, ambas do Prime Video, e em breve estreia o longa High Tide, drama em que atua ao lado de Marisa Tomei e é dirigido por Galvani. O ator também foi protagonista das séries Cidade Invisível e Tidelands, da Netflix.

Na Globo, além de A Força do Querer (2017), o brasileiro também integrou o elenco da minissérie Onde Nascem os Fortes (2018), das novelas A Regra do Jogo (2015), Boogie Oogie (2014), Sangue Bom (2013), Gabriela (2012), Fina Estampa (2011), Ti Ti Ti (2010) e Caras e Bocas (2009).

Quem é Marco Calvani

Ator, dramaturgo e diretor de teatro, Marco Calvani, atualmente com 43 anos, também dirigiu os filmes A Better Half (2021) e The View from Up Here (2017). No festival de cinema South by Southwest (SXSW), Calvani lançou o longa High Tide, um drama intimista sobre um homem gay imigrante brasileiro chamado Lourenço, interpretado por Marco Pigossi, que mora em Provincetown, a “terra prometida gay” de Massachusetts, com o visto de turista prestes a expirar.

