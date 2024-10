O dia em que Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional de bermuda

Âncora que inaugurou a bancada do Jornal Nacional, Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, em decorrência de uma pneumonia. Ele estava internado há 29 dias em um hospital em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde também tratava uma doença renal crônica. A notícia de seu falecimento foi confirmada pela viúva do jornalista, Fátima Sampaio, no Encontro com Patrícia Poeta. Há pouco mais de um ano, Cid participou da atração matinal para comemorar seu aniversário de 96 anos e, na ocasião, revelou que já apresentou o JN de paletó e bermuda.

“Foi num sábado de Carnaval. Eu estava jogando tênis aqui em Petrópolis, e armou um temporal. Interrompi a partida, me preparei e desci. Peguei a estrada de Correias, que estava interditada porque caiu uma árvore com a ventania”, lembrou. No estúdio, ele só teve tempo de trocar a parte de cima da roupa, que apareceria no enquadramento da câmera. “Eu cheguei e o Leo Batista, colega e amigo, já estava na bancada. O Leo levantou e eu sentei. Eu acabei de fechar a gravata no ar. Tenho pesadelos até hoje”, disse o jornalista, que também garantiu que isso aconteceu apenas uma vez.

