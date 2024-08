O detalhe que chama a atenção na última temporada de ‘De Volta aos 15’

Série que está no top 10 de produções mais vistas em língua não inglesa da Netflix no mundo, De Volta aos 15 tem um detalhe curioso em seu elenco encabeçado por Maisa Silva e Camila Queiroz. Além da própria Maisa, intérprete da protagonista Anita na fase adolescente, outros dois atores são ex-astros mirins de novelas infantis do SBT: Larissa Manoela e Enzo Krieger.

A curiosa reunião entre os ex-atores do SBT aconteceu somente na terceira temporada da produção, que estreou em 21 de agosto. Enquanto Maisa divide o papel de Anita com Camila Queiroz, Larissa é Filipa, e Krieger é Dom — personagens que a protagonista conhece na fase universitária da trama.

Uma das pupilas de Silvio Santos no SBT, Maisa esteve com Larissa na novela Carrossel (2013), em que interpretaram Valéria e Maria Joaquina, respectivamente. Alguns anos depois, Manoela integrou o elenco de As Aventuras de Poliana (2018), como Mirela, e a novelinha também tinha Enzo como o personagem Luigi, que continuou na sequência do folhetim infantil, Poliana Moça (2022).

Hit na Netflix

A terceira e última temporada de De Volta aos 15, série estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz, entrou no top 10 mundial de produções mais vistas em língua não inglesa da Netflix. Baseada no livro homônimo de Bruna Vieira, a produção exportada como Back to 15, ocupa o terceiro lugar do ranking, atrás da espanhola Depois do Acidente e do dorama coreano Love Next Door, mas apenas três países — fora o Brasil, se renderam à trama brasileira: Portugal, Martinica e Luxemburgo, todos da Europa, onde a série entrou no top 10.

De acordo com dados divulgados pela Netflix, a nova temporada de De Volta aos 15, que estreou na última quarta-feira, 21, registrou 8,4 milhões de horas consumidas e 2,1 milhões de visualizações. Somente no Brasil a série chegou ao primeiro lugar do top 10.

