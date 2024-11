O detalhe escondido na trama da Viação Formosa de ‘Volta por Cima’

Novela das 7 da Globo e ambientada no Rio de Janeiro, Volta por Cima tem como um de seus cenários — e quase como um personagem — a Viação Formosa, empresa de ônibus de transporte público onde vários personagens, incluindo o protagonista Jão (Fabrício Boliveira), trabalham. Um detalhe curioso da trama envolvendo a Formosa é que a rota de Lindomar (MV Bill), pai de Madá (Jéssica Ellen), mostrada nos primeiros episódios da novela mostram o bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade. O nome da região é em homenagem justamente ao padroeiro dos viajantes e dos motoristas. Doralice (Tereza Seiblitz), esposa do motorista, reza a São Cristóvão, em vários momentos da trama.

No início do folhetim de Claudia Souto, Lindomar teve um infarto durante o serviço em seu último dia de trabalho antes de finalmente se aposentar. Com seu mal-estar, o ônibus que conduzia, que transportava Madá, Jão e outros passageiros, ficou pendurado em um viaduto em construção e quase caiu, o que provocaria uma tragédia com várias mortes. Com o heroísmo de Jão, todos foram salvos, e Lindomar foi socorrido. Enquanto todos os passageiros sobreviveram, o pai de família acabou não resistindo, morrendo no hospital.

A rota de Lindomar foi assumida por um colega dele, e o bairro de São Cristóvão ainda aparece em algumas cenas de Volta por Cima, que retrata com fidelidade um subúrbio carioca com o bairro fictício Vila Cambucá, inspirado em locais reais da capital fluminense. “A opção pelo subúrbio carioca é porque ele dialoga com as periferias de todo o Brasil. É uma história que poderia acontecer com qualquer um de nós”, destacou Claudia Souto ao Gshow antes da estreia da novela.

A cenografia ficou a cargo de Keller Veiga, e a direção da novela é assinada por André Câmara. A cidade cenográfica levou quatro meses para ser concluída, em um espaço de 10.000 metros quadrados, com bairros que imitam Madureira, Cascadura, Marechal Hermes e Santo Cristo.

