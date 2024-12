O detalhe curioso sobre a estreia de Datena no SBT

Sem muito alarde, José Luiz Datena estreou na tela do SBT nesta segunda-feira, 9, comandando o Tá na Hora com Datena — telejornal que ganhou o adendo com o nome do novo apresentador. Anunciado como novo contratado da emissora na quarta-feira da semana pessada, o jornalista decidiu iniciar sua jornada de trabalho em poucos dias. O curioso disso é que a emissora não teve tempo — ou não quis preparar — chamadas que divulgassem a chegada do novo funcionário, e sua estreia discreta no canal foi uma surpresa para o público que não acompanha o noticiário que cobre o mundo televisivo.

Outro fato peculiar de Datena no SBT é que agora o apresentador brigará no ibope com o próprio filho Joel Datena, promovido a titular do Brasil Urgente, da Band, de onde o pai saiu após vinte anos de trabalho no mesmo telejornal. De acordo com dados prévios da Kantar Ibope Media, o Tá na Hora com Datena ficou no terceiro lugar, com média de quase 4 pontos, enquanto a Band conquistou menos do que 3.

Datena no SBT

O SBT anunciou a contratação de José Luiz Datena para substituir Marcão do Povo no Tá na Hora. O apresentador ficou disponível para o mercado após sair de licença da Band para concorrer à prefeitura de São Paulo pelo PSDB. A campanha, porém, foi frustrada e marcada pela polêmica cadeirada dada pelo apresentador no coach e concorrente Pablo Marçal, do PRTB, durante um debate na TV Cultura. Após as eleições, a Band manteve Datena afastado de seu programa, o Brasil Urgente, por causa do desgaste de sua imagem e, na semana passada, a emissora do Morumbi e o funcionário que tinha 20 anos de casa decidiram não renovar o contrato dele que estava para vencer.

Após deixar a Band, Datena foi abordado pelo SBT com a proposta de apresentar um telejornal na faixa da tarde que pudesse competir com a Record e até com a própria Band, já que os índices do Tá na Hora estão baixíssimos, jogando a emissora de Osasco para o quarto lugar no ibope em várias ocasiões, perdendo para o Cidade Alerta e Brasil Urgente. A estratégia da empresa, agora comandada por Daniela Abravanel Beyruti — junto com suas cinco irmãs e mãe, Iris — é tornar o SBT competitivo na faixa, para brigar pelo segundo lugar na audiência.

