O detalhe crucial de ‘Volta por Cima’ que falta em ‘Mania de Você’

Ainda patinando no Ibope, Mania de Você tem sofrido para despertar a curiosidade do público da faixa das 21h. Apesar de ostentar uma trama instigante criada por João Emanuel Carneiro e um elenco recheado de talentos como Adriana Esteves, a novela das 9 tem um detalhe crucial ausente: um casal de mocinhos que gere torcida — diferentemente de Volta por Cima, folhetim das 19h, que tem arrematado os telespectadores que acompanham a trama de Claudia Souto.

Mania de Você tem Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes) como os mocinhos da história. No início, Rudá era o namorado de Luma (Agatha Moreira), e Viola a noiva de Mavi (Chay Suede), mas os dois acabaram se apaixonando à primeira vista e traindo seus respectivos parceiros. Fica difícil torcer para um casal de traidores, ainda mais quando esse amor foi construído instantaneamente, sem tantas conversas assim. Muito desse amor também é baseado na crença de Moema (Ana Beatriz Nogueira), tia de Rudá que sempre insistiu que Luma não era a mulher da vida dele e, após conhecer (superficialmente) a mocinha, começou a bater nessa tecla constantemente. Em uma novela, a paixão avassaladora é plausível, é claro, mas a pulada de cerca — quando os traídos não mereciam tanto — não gera muita empatia.

Já em Volta por Cima, Madalena (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira) foi um romance construído sem pressa. Ela começou a trama detestando Jão, por achar o colega de trabalho do pai egocêntrico demais. Noiva de Chico (Amaury Lorenzo), a mocinha batalhadora tratava o fiscal de ônibus com rispidez até seu pai, Lindomar (MV Bill), morrer repentinamente e ele dar seu apoio incondicional — completamente o oposto do noivo, que desde o início da trama trai a protagonista com Rochelle (Isadora Cruz). Por causa das falhas de caráter de Chico — claramente mereceu um chifre leve, o público vibrou quando Jão e Madá se beijaram nesta semana, e a química dos dois atores é inquestionável, com um toque que lembra bastante o casal protagonista de Vai na Fé, de Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes).

Fator importante em qualquer novela, fazer o público suspirar com uma história de amor sempre gera engajamento. Neste quesito, Volta por Cima tem vantagem sobre Mania de Você, que pode virar o jogo se conseguir convencer o público de que vale a pena torcer por Viola e Rudá.

