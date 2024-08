O desabafo de atriz de ‘The Acolyte’ após cancelamento repentino da série

A atriz Amandla Stenberg, de The Acolyte, lamentou que a série da Disney+ não ter sido renovada. Segundo a artista, a notícia não a surpreendeu devido a onda de preconceito e intolerância que a produção recebeu de pessoas hiper conservadoras. A série é ambientada 100 anos antes dos eventos de Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma. Stenberg interpreta as gêmeas Asha e Mae.

“Vou ser transparente e dizer que não é um grande choque para mim (…) Houve uma onda de raiva que enfrentamos desde que o show foi anunciado, quando ainda era apenas um conceito e ninguém tinha visto. Foi quando começamos a experimentar uma onda de, eu diria, intolerância hiper conservadora e vitríolo, preconceito, ódio e linguagem odiosa contra nós”, falou em seu Instagram.

Entre os críticos, a série recebeu boas avaliações, mas entre os fãs, enfrentou uma onda de comentários ruins, boa parte deles feitos de maneira organizada e, geralmente, direcionada a produções que contem com atores negros, e personagens LGBTQIAP+.

“Isso realmente me afetou quando comecei a trabalhar. Porque não é algo — mesmo que eu tenha previsto que aconteceria — não é algo que você consegue entender completamente como é até que aconteça com você”, disse Stenberg. “No entanto, sinto que meio que superei esses sentimentos de várias maneiras, inclusive sendo vocal sobre isso eu mesma. … Simplesmente se tornou indiscutível para mim, em um certo ponto, que para continuar sendo eu mesma, eu teria que honrar meu sistema de valores sendo vocal, mesmo no contexto de trabalhar para a Disney.”

