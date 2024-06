O caso de polícia que vai agitar ‘Renascer’ na próxima semana

Os próximos capítulos de Renascer vão ter um caso de polícia para entreter o público. No episódio programado para ir ao ar no próximo sábado, 29, os capangas do coronel Egídio (Vladimir Brichta) vão roubar o cacau das terras que eram de José Venâncio (Rodrigo Simas). O crime vai agitar a trama na próxima semana: com o sumiço da safra, José Inocêncio (Marcos Palmeira) ordenará que Damião (Xamã) descubra que são os responsáveis pelo roubo, enquanto Egídio vai ameaçar denunciar o patriarca dos Inocêncios para a polícia pela colheita nas terras do ex-marido de Eliana (Sophie Charlotte).

Com o gato e rato entre os fazendeiros, a polícia vai entrar no meio da história à pedido de José Inocêncio — que sugere ao delegado responsável que investigue as terras de Egídio, dando a entender que o policial vai encontrar o seu cacau escondido no local. Diante da busca iminente, Egídio manda os seus capangas se livrarem do cacau roubado antes que a polícia chegue ao casarão, sem deixar evidências do crime cometido pelos funcionários sob o seu comando.

Conflito familiar no horizonte

O furto também vai causar atritos familiares: depois de descobrir os mandantes do crime, Mariana (Theresa Fonseca), que está abrigada na fazenda de Egídio, e alimenta um ressentimento crescente dos Inocêncios, ameaça contar o que sabe para o delegado, mas Eliana pede que ela mantenha segredo sobre a questão, colocando a mulher em uma saia-justa. Ressabiado com a situação, João Pedro (Ruan Paiva) repensa os negócios com os produtores, o que irrita José Inocêncio — que vai acusar o filho de estar do lado da família de Sandra (Giullia Buscacio).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial