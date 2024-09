O cachê chocante de Katy Perry para marcar presença no ‘Estrela da Casa’

Na quarta-feira, 18, Katy Perry entrou no Estrela da Casa acompanhada da apresentadora Ana Clara Lima para uma participação especial que será exibida na edição desta quinta, 19, da atração. Na dinâmica, a cantora conversou com os participantes e deu conselhos sobre carreira musical, passando por algumas situações vexatórias, como lidar com a pouca empolgação de Matheus Torres em relação à sua presença, além de ser obrigada a ver as caretas de Nicole Louise. O mais chocante do episódio é que a estrela pop não recebeu um centavo para passar por isso, já que a aparição de Katy foi negociada por sua gravadora, Universal Music, patrocinadora do programa que será a responsável por gerir a carreira do vencedor.

Além da participação no Estrela da Casa, Katy Perry passou por uma sabatina em programas da Globo quase como se fosse uma eliminada do Big Brother Brasil. , dando entrevistas para o Jornal Nacional, Jornal da Globo, Mais Você e para o canal Multishow. Os participantes do BBB que não sobrevivem aos paredões são entrevistados em um programa do Globoplay, tomam café da manhã com Ana Maria Braga no dia seguinte, de vez em quando passam no Encontro com Patricia Poeta e também comparecem a compromissos no Multishow.

Katy Perry está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, e divulgar seu novo álbum, intitulado 143. O Globoplay terá sinal aberto da transmissão do festival a partir das 15h15, mas o evento também pode ser acompanhado pelos canais Multishow e Bis, na TV por assinatura. Já a Globo exibirá flashes com os melhores momentos.

Como foi a passagem de Katy Perry pelo Estrela da Casa

Com o auxílio de uma tradutora, Katy Perry deu dicas sobre o mercado fonográfico, conversou com os confinados e passou por alguns constrangimentos — mas não por sua culpa, e sim por conta de um aparente desinteresse dos participantes. Em determinado momento da conversa, Katy perguntou aos artistas o quão felizes eles estavam em uma escala de zero a dez. Todos responderam “dez”, com exceção de Matheus Torres, representante do pop rock no reality, que contou que não estava tão alegre porque tinha acabado de acordar. “O artista torturado chegou”, ironizou a americana em frente ao desânimo do participante. Também eram poucos os que conheciam as músicas da cantora, que já vendeu mais de 45 milhões de discos mundialmente.

Os participantes pareciam mais interessados em pedir para a artista falar frases em português do que em ouvir os conselhos que ela poderia dar. A funkeira MC Mayarah pediu para a americana dizer “Santa Cruz tá no mapa” e “viva o funk”. Já Unna X, que nasceu nos Estados Unidos e tem cidadania brasileira, pediu “Um oi para a galera de Long Branch, em Nova Jersey”. Outro momento vexatório aconteceu quando Nicole Louise mostrou para a cantora as caretas que sabe fazer.

