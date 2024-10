O apelo inesperado de Emmanuel Macron para ‘Emily em Paris’

O presidente francês Emmanuel Macron está disposto a lutar para que Emily em Paris volte a ser ambientada na cidade luz. A série da Netflix acompanha Emily Cooper (Lily Collins), jovem americana que se muda para a França para trabalhar em uma agência de marketing. Nos mais recentes episódios, contudo, a mocinha viaja à Roma e, encantada pela capital italiana, decide ficar. “Lutaremos muito [para trazê-la de volta]. E pediremos para que eles continuem em Paris! Emily in Paris em Roma não faz sentido”, afirmou Macron à revista americana Variety.

O sucesso da produção foi tanto que a primeira dama-francesa, Brigitte, fez uma participação especial na quarta temporada interpretando a si mesma. “Fiquei super orgulhoso, e ela ficou muito feliz em fazer isso. São apenas alguns minutos, mas acho que foi um momento muito bom para ela”, disse Macron. Questionado se também apareceria na série, ele brincou: “Sou menos atraente que a Brigitte”.

O presidente ainda elogiou a forma como a série incentiva o turismo no país. “Acho que isso é bom para a imagem da França. Emily in Paris é super positivo em termos de atratividade para o país. Para o meu próprio negócio, é uma iniciativa muito boa”, disse. Por outro lado, a produção vem sendo rechaçada em protestos públicos na capital francesa — em janeiro deste ano, diferentes locações da série foram pichadas com frases como “Emily não é bem-vinda” e “Fora, Emily”. Para alguns moradores, a série olha para Paris como um lugar exótico e contribui para a manutenção de estereótipos sobre o povo francês. Outros criticam o aumento de turistas que visitam cenários da série ao invés de locais históricos da cidade.

