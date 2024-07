O aliado valioso que Eliana tem na Globo

Contratada da Globo, Eliana se prepara para fazer sua estreia no canal GNT, em que apresentará o Saia Justa a partir de 7 de agosto, ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado, além de comandar o The Masked Singer Brasil na TV aberta em uma edição especial no fim do ano e na quinta temporada, prevista para o ano que vem. Embora o marido da apresentadora, Adriano Ricco, também seja contratado da emissora — ele dirige o Altas Horas e é supervisor artístico do The Masked Singer Brasil -, Eliana conta com um aliado ainda mais ingluente e valioso em sua nova casa: Luciano Huck

Ex-namorados, Eliana e Luciano Huck têm uma amizade longeva. Os dois se relacionaram por dois anos no final dos anos 1990, mas nunca tiveram problemas. Prova disso é a amizade também duradoura da apresentadora com Angélica, esposa de Huck e mãe de seus três filhos. O laço entre as duas foi formado graças à Xuxa Meneghel, responsável pela aproximação das amigas.

Além disso, Huck ajudou nas negociações Eliana para deixar o SBT e ir para a Globo, e é de conhecimento geral que o titular do Domingão com Huck tem muito prestígio com a diretoria da empresa, especialmente Amauri Soares, chefão do entretenimento e jornalismo da casa.

Quando Eliana chegou na Globo na última semana, Luciano também foi o primeiro global a recepcioná-la pessoalmente nos corredores da emissora. “Espero que seja um ciclo de muitas felicidades e realizações”, desejou ele na ocasião.

Após a entrevista da apresentadora no Fantástico da semana passada, a nova estrela também fará uma participação especial na final da Dança dos Famosos do Domingão — uma das estratégias para acostumar o público da Globo com a presença da comunicadora. Eliana estará ao lado de Ana Maria Braga, Ana Botafogo, Calinhos de Jesus e Zebrinha para dar as notas finais da competição. Eliana também está reservada para apresentar um especial publicitário da Black Friday na emissora, em 28 de novembro, o Vem que Tem.

