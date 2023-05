O abacaxi que Faustão deixa para a Band descascar com sua saída

Com a saída de Fausto Silva de seu próprio programa na Band, a emissora do Morumbi terá que lidar com outro problema: a substituição do apresentador por Anne Lottermann e João Guilherme, filho do agora ex-titular. VEJA apurou que a dupla não agrada os executivos da empresa, muito menos a direção e seus colaboradores, mas que assumirá a função por falta de alternativa no momento. O Faustão na Band (sem Faustão) fica no ar até o final de julho, quando um novo programa deve entrar em seu lugar — o projeto ainda não foi definido. Nos bastidores, o clima é de tensão por causa do futuro incerto do quadro de funcionários da produção.

A Band informou que a decisão da saída de Fausto Silva do programa foi feita em comum acordo. A reportagem também apurou que o apresentador não aceitou a proposta de Johnny Saad e André Aguera, presidente e vice-presidente da emissora, de reduzir seu salário, estimado em 3 milhões de reais, a fim de cortar custos.

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, disse a emissora em nota.