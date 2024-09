Novelas da Globo ficam de fora do Emmy Internacional pela 1ª vez em 5 anos

As novelas da Globo ficaram de fora do Emmy Internacional pela primeira vez desde 2019, quando os folhetins da emissora também foram esnobados pela premiação que consagra as melhores produções e atores de fora dos Estados Unidos. Na lista de indicados divulgados pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas nesta quinta-feira, 19, na categoria de melhor telenovela, concorrem La Promesa (Espanha), Rigo (Colômbia), Safir (Turquia) e Salón de té La Moderna (Espanha).

Apesar disso, o Brasil terá presença no Emmy Internacional, sendo representado em seis categorias. Julio Andrade foi indicado na categoria de melhor ator por seu trabalho na série Betinho: No Fio da Navalha, do Globoplay, sobre a vida do sociólogo Herbert de Sousa (1935-1997), um dos maiores ativistas contra a fome do país. A minissérie Anderson Spider Silva e Escola da Quebrada, ambos da Paramount+, concorrem à melhor minissérie ou filme para televisão e melhor filme ou série live-action infantil, respectivamente; Transo, do Canal Futura, disputa o troféu de melhor documentário; e Acorda, Carlo, da Netflix, tenta o prêmio de melhor animação infantil.

No ano passado, a Globo exibiu cinco novelas que poderiam concorrer ao Emmy, sendo elas: Amor Perfeito, Elas por Elas, Fuzuê, Terra e Paixão e Vai na Fé. De todas, a única que merecia de fato uma indicação era Vai na Fé, novela das 7 escrita por Rosane Svartman e protagonizada por Sheron Menezzes.

As novelas da Globo foram indicadas nos últimos cinco anos com Pantanal e Cara e Coragem em 2023 — perdendo para a turca Yargi: Segredos de Família; Nos Tempos do Imperador em 2022 (perdeu para a coreana The King’s Affection); Amor de Mãe em 2021 (a chinesa The Song of Glory levou a melhor); e Órfãos da Terra, que venceu o prêmio em 2020.

Continua após a publicidade

Confira abaixo a lista dos indicados ao Emmy Internacional 2024:

Melhor programa artístico

Pianoforte (Polônia)

Robbie Williams (Reino Unido)

Virgilio (Argentina)

Who I Am Life (Japão)

Melhor ator

Julio Andrade em Betinho: No Fio da Navalha (Brasil)

Haluk Bilginer em Sahsiyet (Turquia)

Laurent Lafitte em Tapie (França)

Timothy Spall em The Sixth Commandment (Reino Unido)

Continua após a publicidade

Melhor atriz

Adriana Barraza em El Último Vagón (México)

Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying em Hunger (Tailândia)

Sara Giraudeau em Everything is Fine (França)

Jessica Hynes em There She Goes (Reino Unido)

Melhor comédia

Daily Dose of Sunshine (Coreia do Sul)

Deadloch (Austrália)

División Palermo (Argentina)

HPI (França)

Melhor documentário

The Billionaire, the Butler and the Boyfriend (França)

Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story (Reino Unido)

The Exiles (Singapura)

Transo (Brasil)

Continua após a publicidade

Melhor série dramática

Drops of God (França)

The Newsreader (Austrália)

The Night Manager (Índia)

Iosi, El Espia Arrepentido (Argentina)

Melhor programa de entretenimento sem roteiro

Die Brug (África do Sul)

Me Caigo De Risa (México)

The Restaurant That Makes Mistakes (Bélgica)

The Summit (Austrália)

Melhor série de curta duração

Kweens of the Queer Underground (Austrália)

Our Lives (Chile)

Point of no Return (Espanha)

Say Hello to Kenshiro (Japão)

Continua após a publicidade

Melhor documentário esportivo

Brawn: The Impossible Formula 1 Story (Reino Unido)

Tan Cercas de la Nubes (México)

Tour de France (França)

Who I Am Paralympic (Japão)

Melhor telenovela

La Promesa (Espanha)

Rigo (Colômbia)

Safir (Turquia)

Salón de té La Moderna (Espanha)

Melhor filme para TV ou minissérie

Anderson Spider Silva (Brasil)

Deaf Voice: A Sign-Language Interpreter in Court (Japão)

Dear Child (Alemanha)

The Sixth Commandment (Reino Unido)

Continua após a publicidade

Melhor animação infantil

Acorda, Carlo! (Brasil)

Mystery Lane (França)

Sharkdog (Singapura)

Tabby McTat (Reino Unido)

Melhor programa factual ou entretenimento infantil

Living Library (Países Baixos)

La Vida Secreta de tu Mente (México)

My Life: Eva’s Having a Ball (Reino Unido)

The Takalani Sesame Big Feelings Special (África do Sul)

Melhor filme ou série live action infantil

Dodger (Reino Unido)

One of the Boys (Dinamarca)

Escola de Quebrada (Brasil)

Gong! My spectRacular Life (Alemanha)

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial