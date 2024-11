Netflix é investigada por fraude fiscal em duas sedes na Europa

Os escritórios da empresa de streaming Netflix em Paris e Amsterdã foram alvo de buscas nesta terça-feira, 5 de novembro, por suspeita de fraude fiscal e trabalho clandestino. A investigação está sendo feita por colaboração entre autoridades francesas e holandesas e, segundo fontes judiciais, ocorre desde novembro de 2022, quando foi oficialmente aberta uma investigação preliminar. A Netflix diz que opera conforme as exigências fiscais de todos os países onde oferece seu serviço e que está acompanhando o caso. “Estamos cooperando com as autoridades da França, onde a Netflix contribui significativamente para a economia local, e cumprimos as leis e regulamentos fiscais em todos os países em que operamos”, disse um porta-voz da empresa à Reuters.

O escritório de Amsterdam supervisiona não só a atividade da plataforma nos Países Baixos, mas é sede da operação na Europa, Oriente Médio e África. Segundo a investigação francesa, encabeçada pelo escritório do Procurador Financeiro Nacional, a suspeita é que a empresa esteja ocultando “fraude fiscal severa e trabalho clandestino” e que suas declarações de 2019, 2020 e 2021 também apresentem irregularidades.

Em 2023, o veículo francês La Lettre reportou que a empresa minimizava seus impostos franceses ao declarar parte da renda lá obtida como receita holandesa. Depois de interromper o esquema, o faturamento francês anual pulou de 47,1 milhões de euros declarados em 2020 para 1,2 bilhão em 2021, cerca de 7,42 bilhões de reais. Atualmente, as autoridades buscam determinar se a empresa continua a ocultar seu lucro.

Ao redor do globo, a gigante do streaming contabilizou 282 milhões de assinantes até o fim de setembro e faturou 9,82 bilhões de de dólares (por volta de 60 bilhões de reais) com as receitas do terceiro trimestre de 2024, marcado por sucessos como O Casal Perfeito e Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. Por hora, nenhuma outra sede da empresa está sendo investigada.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial