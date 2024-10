Morte de Matthew Perry completa 1 ano: como está investigação de suspeitos

Nesta segunda-feira, 28, completou-se um ano da morte de Matthew Perry (1969-2023), astro que interpretou Chandler Bing na famosa sitcom Friends (1994-2004). O ator foi encontrado morto em sua mansão após sofrer uma overdose de cetamina, um poderoso sedativo. Familiares de Perry declararam que aguardam que a justiça seja feita, após meses de investigação apontarem médicos, um assistente do artista e até traficantes de drogas como suspeitos de envolvimento na morte de Perry.

A mãe de Matthew, Suzanne Morrison, e o padrasto do ator, Keith Morrison, além de três irmãs de Perry, deram uma entrevista ao programa Today, da NBC News, pela manhã, em meio a homenagens do canal ao artista. “O que espero, e acho que todos que se envolveram nisso esperam, é que as pessoas que fornecer às pessoas as drogas que as matarão agora sejam notificadas. Não importa quais sejam suas credenciais profissionais, você vai se dar mal, baby.”, disse Keith. Desde a morte de Matthew Perry, sua família vem se dedicando a uma fundação que leva seu nome e ajuda dependentes químicos. A Matthew Perry Foundation abriu nos Estados Unidos e agora tem um braço no Canadá, onde o ator, nascido em Los Angeles, cresceu até os 15 anos, quando voltou para os EUA para morar com seu pai, John Perry.

Como está o caso da morte de Matthew Perry?

Em breve, a traficante de drogas Jasveen Sangha — conhecida como a rainha da cetamina — e o médico Salvador Plasencia vão a julgamento sob acusação de terem fornecido cetamina ao artista. O ex-assistente pessoal de Matthew Perry, Kenny Iwamasa, Mark Chavez — outro médico do ator –, e o traficante Erik Fleming, suspeito de ter fornecido a droga ao artista, também foram indiciados. Iwamasa confessou ter injetado três doses da droga no chefe, a pedido dele, no dia de sua morte. Suspeita-se ainda que o astro gastou 55.000 dólares na substância.

Problema de Matthew Perry com drogas

Astro de Friends, uma das séries de comédia mais bem-sucedidas de todos os tempos, Matthew Perry sempre teve problemas com álcool e drogas. Em sua autobiografia Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends, editora Bestseller no Brasil), o artista relatava suas memórias envoltas aos vícios.

Homenagem de amigos

Em Friends, Perry interpretou o amado personagem Chandler Bing, dividindo o estrelato com os amigos Courteney Cox (Monica, que se torna esposa de Chandler ao longo da série), Jennifer Aniston (Rachel), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Lisa Kudrow (Phoebe). Também nesta segunda, Jennifer compartilhou uma homenagem com fotos antigas ao lado do amigo. O perfil oficial de Friends no Instagram também marcou a data.

