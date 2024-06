Morre Jacqueline Laurence, atriz francesa de novelas da Globo, aos 91

A atriz francesa Jacqueline Laurence morreu, aos 91 anos, na madrugada desta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma parada cardíaca. A artista estava internada Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, bairro da zona sul da capital fluminense. Nascida em Marselha, na França, em 10 de outubro de 1932, Jacqueline morava no Brasil desde a adolescência após vir ao país na companhia de seu pai, um jornalista.

Apesar de não ter se naturalizado ao longo da vida, Jacqueline se considerava brasileira. Na Globo, a atriz esteve no elenco de várias novelas, como: Uma Rosa com Amor (1972), Dancin’ Days (1978), Guerra dos Sexos (1983), Cambalacho (1985), Top Model (1989), O Dono do Mundo (1981), Salsa e Merengue (1996), Senhora do Destino (1995), A Lua me Disse (1995), Malhação (2007), Aquele Beijo (2011) e Babilônia (2015). Sua última aparição na emissora foi em uma pequena participação na novela das 7 Salve-se Quem Puder, em 2020.

Jacqueline Laurence nunca casou e também não teve filhos.

