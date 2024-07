Morre Bob Newhart, ator de ‘The Big Bang Theory’, aos 94 anos

Morreu nesta quinta-feira, 18, o ator e comediante americano Bob Newhart, conhecido por séries como The Big Bang Theory, The Bob Newhart Show e várias outras comédias de sucesso nos anos de 1970 e 1980. Newhart tinha 94 anos e faleceu em Los Angeles, vítima de “uma série de doenças breves”, informou seu agente, Jerry Digney, à revista Variety.

Nascido em Oak Park, no estado americano de Illinois, Newhart se formou em gestão de negócios na Universidade Loyola de Chicago. Ele lutou na Guerra da Coreia e trabalhou como contador antes de iniciar sua carreira como comediante em 1960, quando lançou o disco de humor The Button-Down Mind of Bob Newhart. Gravado ao vivo em um de seus shows de stand-up, o álbum chegou ao primeiro lugar das paradas musicais da Billboard. Em 1961, Newhart venceu duas das mais disputadas estatuetas do Grammy — artista revelação e álbum do ano, categoria em que disputou contra discos de Frank Sinatra e Nat King Cole.

Newhart foi uma figura proeminente na televisão americana por mais de duas décadas. Entre 1972 e 1978, ele estrelou a sitcom The Bob Newhart Show, na qual interpretava um psicólogo confuso de Chicago. Posteriormente, entre 1982 e 1990, deu vida ao protagonista Dick Loudon na série Newhart. Apesar de ter sido indicado ao Emmy por vários anos consecutivos na década de 1980, sua primeira vitória na premiação veio apenas em 2013, quando interpretou o Professor Próton em The Big Bang Theory, e reprisou o papel recentemente em Jovem Sheldon, spin-off da série — o personagem tinha interações com Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons na vida adulta e Iain Armitage quando criança.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: