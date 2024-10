Max define data de estreia de sua primeira novela; saiba quando

Em produção desde setembro do ano passado, Beleza Fatal, primeira novela da Max, finalmente ganhou uma data oficial de estreia: 27 de janeiro de 2025. Estrelada por Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, a trama criada por Raphael Montes tem direção de Maria de Médicis e terá 40 capítulos.

De acordo com a sinopse, Beleza Fatal é centralizada em uma jornada de vingança no mundo da beleza e estética. Após ver sua mãe ser presa injustamente por culpa de sua prima Lola (Camila Pitanga), Sofia (Camila Queiroz) fica sem rumo até ser acolhida pela família de Elvira (Giovanna Antonelli), uma mulher que lida com a internação de sua filha Rebeca após uma cirurgia plástica malsucedida.

Sofia e Elvira, então, unem forças contra a vilã Lola e seu império estético, em busca de justiça contra o mal causado pela empresária. A Max divulgou nesta quarta-feira, 30, um teaser com apresentação dos personagens. Nele, a personagem de Camila Pitanga deixa claro que é implacável na hora de conseguir tudo que quer. “Melhor não entrar no meu caminho, ou eu passo por cima”, avisa ela. Confira:

Também fazem parte do elenco os atores: Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins.

Beleza Fatal é uma produção da Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery.

