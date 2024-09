‘Mania de Você’ tem a pior estreia de uma novela das 9 na Globo

A estreia de Mania de Você, novela das nove que substitui o remake de Renascer na programação da Globo, amargou a audiência da emissora no horário nobre desta segunda-feira, 9. Segundo dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o primeiro capítulo da produção cravou apenas 23 pontos de ibope na Grande São Paulo, sendo a pior marca já alcançada por um folhetim na estreia na faixa das 21h. Até então, o recorde pertencia à Terra e Paixão, de 2023, cujo primeiro capítulo marcara 24,8 pontos na região paulista. A fins de comparação, a novela antecessora, Renascer, estreou com 25,9 pontos.

No mesmo horário, a Record alcançou a vice-liderança na Grande São Paulo com a exibição da novela Força de Mulher, que marcou 5,6 pontos. Já o SBT, que exibia a reprise do folhetim As Aventuras de Poliana, marcou 4,8 pontos e ficou em terceiro lugar.

Escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araújo, Mania de Você segue a jornada de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), duas jovens que nascem no mesmo dia e cujos destinos se cruzam vinte anos depois. O primeiro capítulo ficou bem centralizado em Luma, filha da riquíssima Cecília (Simone Spaladore) e Alfredo (Fábio Assunção), mortos em poucos minutos. A mãe morreu no parto da jovem, enquanto o pai, amante de Cecília, foi morto por Molina (Rodrigo Lombardi) — marido da mesma — e Mércia (Adriana Esteves), sua governanta e amante. Em outro lugar, sozinha, a mãe de Viola pariu a menina no banheiro de uma balsa e a abandonou na embarcação. A recém-nascida foi encontrada e adotada por um artista de circo que se apresentava por ali.

