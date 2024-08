Maisa lamenta morte de Silvio Santos: ‘Deu asas para o meu sonho’

Apresentadora e atriz de 22 anos, Maisa Silva é um dos maiores casos de sucesso de sua geração — história que começou quando era apenas uma garota graças à visão de Silvio Santos, falecido aos 93 anos neste sábado, 17 de agosto. Em sua conta do Instagram, a jovem expressou seu luto e sua gratidão ao antigo chefe ao postar um carrossel com 9 fotos de encontros seus ao longo dos anos e um texto comovido. “Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação seria meu patrão, muito menos que teria um coração corintiano… e que seria o Silvio Santos”, escreveu.

“É meu amigo”

No relato, Maisa agradece Silvio por ter “dado asas” para o seu sonho e jamais ter duvidado de seu potencial, mesmo quando era apenas uma garota de 5 anos — “ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam e, sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução”. A menina prodígio da televisão brasileira ainda atribui ao mentor aprendizados como a valorização e o respeito à plateia e o poder da espontaneidade em transmissões ao vivo. Lembrando de suas participações no programa dominical do líder do SBT, ela diz ter sempre se sentido amiga do patrão e, por isso, ter a liberdade para até puxar sua peruca — o que fez aos 6 anos.

Ainda no texto, ela afirma que Silvio sempre tratou todos da equipe da emissora com respeito e alegria e diz carregar suas lições para onde for pelo resto da vida. “Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida — com muito amor e saudade, Maisa”, conclui.

O ícone da comunicação nacional viu na menina de cabelos cacheados o potencial necessário para comandar as atrações Sábado Animado, Domingo Animado e Bom Dia e Cia, função que manteve entre 2005 e 2011. No SBT, também estreou como atriz na novela Carrossel e, em 2019, apresentou o Programa da Maisa, encerrado no ano seguinte. Em 2024, Maisa migrou para a TV Globo, onde será antagonista na próxima novela das seis, Garota do Momento.

