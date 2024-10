Kim Kardashian vibra com possível soltura de irmãos Menendez da prisão

Kim Kardashian vibrou com a possibilidade de que os irmãos Lyle e Erik Menendez — condenados à prisão perpétua sem direito a condicional por terem assassinado os próprios pais, José e Kitty — deixem a cadeia após 34 anos depois que o promotor de Los Angeles, George Gáscon, anunciar que recomendou à Justiça americana avalie novas evidências para que a dupla possa ganhar liberdade condicional. A empresária e influenciadora digital é formada em direito e tem trabalhado ativamente na campanha para que os irmãos sejam libertados, já que os dois alegam desde sempre que sofreram abusos psicológicos e sexuais do pai, com anuência da mãe.

“Os irmãos Menendez receberam uma segunda chance na vida e acordarão amanhã finalmente elegíveis para uma audiência de liberdade condicional. Eles podem ser soltos em até 6 meses. Obrigado, George Gascón, por revisitar o caso dos irmãos Menendez e corrigir um erro significativo. Seu comprometimento com a verdade e a justiça é louvável. Para a família, amigos e milhões de apoiadores vocais dos irmãos — suas vozes foram ouvidas. O foco da mídia, especialmente após o programa de TV de Ryan Murphy, ajudou a expor o abuso e as injustiças no caso deles”, declarou Kim, em referência à série Monstros — Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, que dramatiza o crime real na Netflix.

“A compreensão da sociedade sobre abuso infantil evoluiu, e a mídia social nos capacita a questionar o sistema em vigor. Este caso destaca a importância de desafiar decisões e buscar a verdade, mesmo quando a culpa não está em questão”, completou a celebridade.

Agora, caberá a um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles analisar a recomendação, e conselho de liberdade condicional determinará, então, se eles devem ser soltos.

Intérprete de Erik Menendez na série de Ryan Murphy e defensor dos irmãos na vida real, Cooper Koch também celebrou a conquista. “Estou tomado pela gratidão e esperança pelo progresso que vimos hoje. A recomendação de Gascón acendeu um renovado senso de possibilidade de que Lyle e Erik possam finalmente ser soltos após décadas atrás das grades. Mas, essa jornada não acabou. Ainda há etapas críticas pela frente: o juiz deve endossar a nova sentença e, se isso acontecer, o conselho de liberdade condicional deve reconhecer o tempo que eles cumpriram como adequado para o crime. Nossas vozes, nosso apoio inabalável, continuam cruciais — não apenas para os irmãos garantirem sua libertação, mas também para que cada vítima de abuso sexual que luta para ser ouvida. Espero ver Erik e Lyle em breve. Livres de tudo isso.”, disse o ator em entrevista ao The Hollywood Reporter.

