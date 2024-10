Justiça cancela julgamento do acusado pela morte do ator Rafael Miguel

Na noite de quinta-feira, 10, a Justiça anulou o julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, em junho de 2019. A medida foi tomada poucas horas após o início da sessão, quando o réu destituiu seu advogado alegando quebra de confiança. A legislação brasileira proíbe que réus sejam julgados sem defesa, logo, o juiz responsável pelo caso terá que sortear um novo júri e marcar outra data para colher os depoimentos. Duas testemunhas já haviam sido ouvidas: Isabela Tibcherani, filha do acusado e namorada de Rafael na época do crime, e Vanessa Tibcherani, ex-esposa do réu.

Cupertino está em prisão preventiva desde 2022, após passar quase três anos foragido. Ele responde por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e utilização de recursos que impossibilitaram a defesa das vítimas. No dia do crime, Rafael, então com 22 anos de idade, foi acompanhado de seus pais à casa de Isabela, então com 18 anos, para conversar com família da jovem sobre o namoro. “Eles foram recebidos pela jovem e sua mãe. Por volta das 13h55, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que estavam no portão da casa. As vítimas morreram no local e o autor fugiu”, diz o boletim de ocorrência do caso.

Quem foi Rafael Miguel

Rafael interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas, exibida em 2013 pelo SBT, e, mais novo, ficou famoso em um comercial de um suplemento nutricional, no qual pedia: “Mãe, compra brócolis?”. Também participou das novelas Pé na Jaca (2006) e Cama de Gato (2009), da Globo.

