Jornalista e advogada de Bruno Gagliasso recebem prêmio da ONU

O jornalista Renan de Souza e a advogada Juliana Souza foram reconhecidos como duas das 100 personalidades afrodescendentes mais influentes abaixo dos 40 Anos do mundo, lista promovida pela Mipad (Most Influential People African Descent), iniciativa global que trabalha em parceria com a Organização das Nações Unidas.

Recém-contratado da CNBC, novo canal de negócios que chega ao Brasil em novembro, Renan de Souza ganhou um processo por danos morais com denúncias de racismo contra a CNN Brasil, onde trabalhou na cobertura de notícias internacionais, e também já passou pela redação do SBT. Ele foi reconhecido por seu impacto no campo do jornalismo e nas relações internacionais.

Já Juliana Souza foi a defensora de Bruno Glagliasso e Giovanna Ewbank no processo contra a socialite Day McCarthy, que ofendeu a filha mais velha do casal, Titi, com ofensas racistas. O caso resultou na maior condenação por racismo na história do país: McCarthy foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por crime de racismo.

A cerimônia de 2024 da Mipad aconteceu no Harvard Club, em Nova York. A iniciativa global trabalha em parceria com a ONU para destacar a excelência e resiliência de afrodescendentes e fecha a década internacional dos afrodescendentes.

