Jerry Seinfeld volta atrás e diz que “extrema esquerda” não inibe o humor

Criador da comédia Seinfeld, Jerry Seinfeld voltou atrás em sua afirmação de que a esquerda e o receio de ofender minorias estaria impedindo a produção de boas comédias. “Eu disse que a extrema esquerda estava suprimindo a arte da comédia. Isso não é verdade”, disse ele ao podcast Breaking Bread.

A afirmação controversa foi feita no início deste ano, em uma entrevista ao The New Yorker. Na ocasião, Seinfeld relembrou uma série de comédias do passado, dizendo que as pessoas ficavam ansiosas para chegar em casa e ver algo engraçado na televisão — o que, afirmou ele, não aconteceria atualmente. “Este é o resultado da extrema esquerda, da porcaria do politicamente correto e pessoas se preocupando tanto em ofender outras pessoas”, disse ele na época.

Para explicar seu ponto, o ator comparou a necessidade de adaptação de humoristas a de esquiadores em uma montanha. “Se você é um esquiador campeão, pode colocar as bandeiras onde quiser na montanha, e você vai passar por elas. Isso é comédia. Onde quer que a cultura esteja, nós passamos pelas bandeiras“, comparou ele, reconhecendo, em seguida, que as coisas mudam. “Há coisas que eu costumava dizer que não posso dizer? Sim. Mas esse é o alvo mais fácil. Você não pode dizer certas palavras, sejam elas quais forem, contra certos grupos, mas e daí? A precisão da sua observação tem que ser cem vezes mais fina para ser um comediante”.

Agora arrependido, Seinfeld ainda retirou “oficialmente” o comentário que fizera no passado. “Não creio que a extrema esquerda tenha feito algo para inibir a arte da comédia. Estou retirando isso agora oficialmente. Eles não o fizeram. Você gosta disso? Talvez sim, talvez não, mas não é da minha conta gostar ou não de como a cultura está. É minha função fazer a passagem, para continuar com minha analogia com o esqui”, finalizou o humorista.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial