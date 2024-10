HBO revela primeiras imagens de ‘Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos’

Quatro anos após o lançamento do podcast de sucesso Praia dos Ossos pela Rádio Novelo, a história real do assassinato da socialite Ângela Diniz será adaptada para o formato de seriado true crime no canal HBO. Com gravações já finalizadas, Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos ainda não tem estreia definida, mas acaba de divulgar suas primeiras imagens oficiais, que mostram Antônio Fagundes, Emílio Dantas e Marjorie Estiano caracterizados como as três figuras centrais à trama.

1/5 Marjorie Estiano vive a socialite Ângela Diniz, morta aos 32 anos após briga com o então namorado, Doca Street (HBO/Divulgação) 2/5 Emílio Dantas é Doca Street, assassino confesso da socialite (HBO/Divulgação) 3/5 Antônio Fagundes será Evandro Lins, que defendeu que Street havia cometido um "gesto de desespero" de "um homem apaixonado" (HBO/Divulgação) 4/5 Street conseguiu pena de meros dois anos com a ajuda do advogado (HBO/Divulgação) 5/5 Casal ficou junto por quatro meses antes do fatídico crime (HBO/Divulgação)

História real

Sofisticada, Marjorie interpreta Ângela em seus últimos anos de vida, marcados por conflitos com diferentes homens. Dantas, por sua vez, será o réu confesso Doca Street, que a assassinou em 1976 após quatro meses de relacionamento. No julgamento que se sucedeu, a defesa do assassino ficou a cargo do jurista Evandro Lins e Silva — papel de Fagundes —, que alegou “legítima defesa da honra” a favor do cliente, resumindo o ato à acidente passional. Deu certo: Street foi condenado a dois anos de prisão e, depois, teve a pena invalidada e foi solto.

Continua após a publicidade

À frente da sociedade setentista, Ângela Diniz se tornou símbolo da luta contra o feminicídio. Em 1981, um novo julgamento do criminoso ocorreu sob forte vigilância de ativistas feministas e, como resultado, ele foi condenado a quinze anos de prisão. Cumpriu cinco e recebeu liberdade condicional em 1987.

Produzida pela Conspiração Filmes, a série tem direção geral de Andrucha Waddington, de Sob Pressão, e roteiro de Elena Soárez. Em 2023, a mesma história foi vivida por Sophie Charlotte e Gabriel Braga Nunes no longa Ângela, de Hugo Prata. Diferente da série, porém, o filme foca especialmente na breve relação entre vítima e criminoso.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial