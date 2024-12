Gosta de F1? Confira documentários sobre outros pilotos além de Senna

Para além da minissérie Senna, sobre o tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna, a Netflix sempre investiu pesado em produções sobre a modalidade esportiva, dando uma boa ajuda a levantar a moral de diversos pilotos e atraindo uma audiência mais jovem ao redor do mundo. Alguns documentários se destacam, como Schumacher, que entrega uma narrativa saudosa da carreira do heptacampeão mundial que saiu de cena após sofrer um acidente grave em dezembro de 2013, nos Alpes Franceses, e ter seu estado de saúde mantido em sigilo por sua família.

As plataformas concorrentes da Netflix não ficaram para trás e trataram de rechear o catálogo com produções que relembram grandes feitos do esporte também, entretendo daqueles que vibraram com as vitórias de Ayrton Senna até quem sequer era nascido na época. Confira a seguir uma seleção de VEJA com sete bons títulos sobre o tema:

Drive to Survive

Onde: Netflix

Produção mais popular da seara, a série é creditada por rejuvenescer a audiência da categoria e é ideal para quem quer saber mais sobre os pilotos em atividade, ou para introduzir novos fãs no esporte. Com seis temporadas disponíveis — cada uma correspondente a um ano da competição, a série entra nos bastidores da F1 e não economiza na cobertura de intrigas e desentendimentos, que não raro ganham uma dose extra de dramatização em nome da emoção. A produção ainda oferece imagens e entrevistas inéditas, e dá um gostinho dos dramas enfrentados por pilotos e equipes para se manter em uma categoria extremamente seleta (e caríssima), onde poucos têm lugar garantido.

Senna: O Brasileiro, o Herói, o Campeão

Onde: Prime Video e Netflix

É difícil encontrar alguém em território brasileiro que não saiba quem foi Ayrton Senna. Sob a direção do inglês Asif Kapadia, o ídolo das pistas ganhou as telas em 2010, no documentário Senna, que também serviu de base para a minissérie da Netflix. A produção narra a carreira do piloto paulistano desde os primeiros passos no kart até o trágico acidente no GP de San Marino, em 1º de maio de 1994, quando uma violenta batida na curva Tamburello ceifou sua vida precocemente, aos 34 anos. O filme acompanha os triunfos do tricampeão e as polêmicas dos bastidores, com foco para a sua acirrada rivalidade com o francês Alain Prost, que escancarou a personalidade competitiva e o estilo agressivo de pilotagem do brasileiro — inspiração para o atual heptacampeão Lewis Hamilton.

Fernando

Onde: Amazon Prime Video

Em 2018, o bicampeão Fernando Alonso anunciou que deixaria a McLaren e se aposentaria da Fórmula 1 — plano que durou pouco, já que retornou à categoria em 2021. O espanhol, porém, não ficou parado, e seu período longe do grid foi seguido de perto pelo documentário da Amazon Prime Video. Lançada em 2020, a produção acompanha Alonso da despedida da F1 até a sua ambiciosa jornada em competições clássicas, como as 500 milhas de Indianápolis, as 24 horas de Le Mans e a estreia em Dakar — o rally mais longo do mundo. O atleta ainda mostra seu lado humano, para além do bicampeão nas pistas, em cenas cotidianas como um Natal em família nas Astúrias.

McLaren: O Homem Por Trás do Volante

Onde: disponível para aluguel e compra na Claro, Amazon e Apple

Equipe que consagrou Ayrton Senna como tricampeão mundial, a McLaren foi fundada pelo neozelandês Bruce McLaren (1937-1970), e é uma das equipes mais tradicionais do circuito. Dirigido por Roger Donaldson, o documentário de 2017 conta a história de seu pai fundador, cobrindo dos perrengues como um jovem piloto com dificuldades financeiras até a imortalidade de seu nome, que estampa os carros laranjas da escuderia até os dias de hoje. Com imagens de arquivo de corridas e fotos do acervo pessoal da família, a produção transporta o espectador para um período em que a McLaren era mais sonho do que realidade, e ainda conta com depoimentos inéditos de nomes como Emerson Fittipaldi e Jackie Stewart.

Fangio, o Rei das Pistas

Onde: Netflix

Mais uma produção fruto do mergulho da Netflix no mundo do automobilismo, Fangio conta a história do primeiro multicampeão (três ou mais títulos) da categoria, o argentino Juan Manuel Fangio (1911-1995), que ganhou cinco campeonatos na primeira década de existência da Fórmula 1, entre 1950 e 1960. A marca só foi ser batida pela primeira vez em 2003, com o sexto título de Michael Schumacher, e novamente em 2019, com o hexacampeonato de Lewis Hamilton — hoje, ambos tem 7 títulos, mas Fangio segue como o terceiro maior premiado da história. No documentário da Netflix, imagens de arquivo preciosas remontam os primeiros anos da categoria, cuja história se confunde com a de Fangio. O filme ainda trás relatos de nomes importantes do automobilismo atual, como Toto Wolff, chefe da Mercedes.

Ferrari: Rumo à Imortalidade

Onde: disponível para aluguel e compra na Claro, Amazon e Apple

No mesmo ano de estreia do filme sobre o fundador da McLaren, a Ferrari, sua rival nas pistas, não ficou para trás, e disponibilizou ao público um documentário que reconstrói os primórdios da tradicional equipe italiana. O filme foca em um período em que a escuderia — e o próprio automobilismo — dava os seus primeiros passos, e pilotar carros em alta velocidade, muito mais do que nos dias de hoje, era um risco iminente de morte, sendo um ótimo comparativo para visualizar o avanço da segurança no esporte. O documentário ainda retrata a história do lendário Enzo Ferrari (1898-1988), fundador da equipe que é quase uma religião na Itália.

Brasil na Pista

Onde: Canal Brasil, Globoplay

Disponível no Globoplay para os assinantes do pacote de canais da plataforma, a série documental retrata em oito episódios a história da F1 a partir dos brasileiros que marcaram a categoria, trazendo depoimentos inéditos de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Imagens de arquivo ainda levam o espectador para uma viagem ao passado, cobrindo acontecimentos inesquecíveis para o público nacional, como o acidente fatal de Ayrton Senna, a primeira vitória de Rubinho Barrichello e a perda do título de Massa para Lewis Hamilton na última volta do GP de Interlagos em 2008.

