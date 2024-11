Globoplay lança assinatura a 9,90 reais e planos sem anúncios – finalmente

O Globoplay anuncia nesta segunda-feira, 4, a oferta de três novos planos de assinatura com valores competitivos. De acordo com informações obtidas por VEJA, a plataforma de streaming terá agora o plano básico custando 9,90 reais por mês no plano anual, além de finalmente apresentar aos assinantes opções de assinatura sem anúncios — algo que sempre perturbou os clientes do serviço. Para o telespectador que só quiser acompanhar o sinal ao vivo da Globo, o acesso permanecerá gratuito e aberto.

Em novembro, a plataforma tem entre seus principais lançamentos a série documental Belo, Perto Demais da Luz, sobre a vida e a carreira do cantor Belo; o programa 50 & Uns, apresentado por Angélica; a nova temporada de Arcanjo Renegado; os documentários biográfico Chitãozinho & Xororó: um Canto para Milhões e O Caso Robinho; e a série Turma da Mônica – Origens.

Agora, serão três opções de assinatura. O plano Padrão com Anúncios custará o valor promocional de 9,90 por mês no plano anual (118,80 reais anuais) para quem assinar a plataforma até o dia 2 de dezembro. Depois dessa data, o valor vai para 14,90 por mês no plano anual, e 22,90 no plano mensal. Ele dá acesso a todo o catálogo de Originais Globoplay, de novelas e séries da Globo, conteúdo licenciado internacional, além do sinal ao vivo da emissora.

Já o plano Padrão terá a mesma oferta de conteúdo, mas sem publicidade, e sairá por 22,90 mensais no plano anual — 274,80 no total; e 32,90 por mês para quem quiser o plano mensal — 394,80 ao todo.

Assinatura mais cara das três opções, a Premium oferecerá a possibilidade de acompanhar esportes ao vivo com o SporTV, além de realities e programas de entretenimento dos canais Multishow, por 39,90 ao mês no plano anual (478,80 no total) e 54,90 no mensal (658,80 no total de doze meses). Além do ofertado no plano Padrão, terá esportes ao vivo, jornalismo, realities e shows com o acesso total, na programação linear ou on demand, dos 27 canais pagos da Globo, como o SporTV, Multishow, GloboNews, GNT e Gloob. Em dezembro, os assinantes desta modalidade poderão ver a reta final do Brasileirão e a decisão do título da Copa do Brasil no Sportv; as transmissões dos festivais de música Afropunk e Rock the Mountain no Multishow; o Grammy Latino no Bis; a cobertura das eleições americanas na GloboNews, entre outras produções da TV paga.

Os planos Padrão e Premium também terão valores promocionais até 2 de dezembro: 14,90 por mês (plano anual) e 29,90 por mês (plano anual), respectivamente.

Em entrevista a VEJA, Julia Rueff, diretora do Globoplay, explicou a estratégia da empresa em apresentar a nova tabela de ofertas e detalhou os planos. “O público brasileiro é um dos maiores consumidores de audiovisual do mundo, e nosso objetivo é democratizar o acesso ao streaming e ampliar o alcance dos nossos conteúdos. Queremos garantir que todos os perfis de usuários encontrem no Globoplay a melhor oferta de streaming a preços acessíveis. O plano Padrão com Anúncios, por exemplo, terá o preço mais acessível do mercado, com acesso a todo o nosso portfólio de séries, novelas, documentários, filmes e grandes produções internacionais, além da TV Globo. Tudo isso com qualidade 4k e 3 telas simultâneas”, declarou a executiva.

“Teremos ainda outras três opções: o Plano Padrão, com as mesmas vantagens do Padrão com anúncios, porém sem interrupções. O Plano Premium conta com todas as vantagens do plano Padrão, não tem interrupções, e ainda oferece a cobertura mais completa de esportes ao vivo com o Sportv, e com realities e muito entretenimento dos canais Multishow, GNT, entre vários outros. Tudo isso com qualidade 4k e acesso a 5 telas simultâneas”, completou.

A diretora também justificou os motivos do Globoplay apresentar anúncios inclusive para os assinantes da plataforma desde seu lançamento, em 2015: “Desde a criação do Globoplay, há quase 10 anos, entendíamos os desafios da monetização do streaming voltada exclusivamente para a venda direta de assinaturas. Fomos pioneiros ao oferecer publicidade no streaming e, ao longo dos anos, desenvolvemos e lançamos soluções exclusivas para este ambiente, que não interferem na experiência do usuário. São formatos já muito consolidados no mercado como o Pause Ads e o Binge Ads. A novidade agora é que teremos ainda mais inventário disponível no plano Padrão com Anúncios e mais flexibilidade para criar, com nossos parceiros, soluções criativas para colocar as mensagens das marcas em um ambiente seguro, ligadas ao nosso conteúdo premium”.

Atualmente, de acordo com a empresa da Globo, cerca de 25 milhões de pessoas consomem os conteúdos do Globoplay mensalmente, de forma gratuita ou paga.

Quais são os novos planos do Globoplay?

Até ontem, os planos do Globoplay custavam 17,90 reais por mês no plano anual (214,80 reais), e 27,90 por mês no plano mensal (334,80 no total de doze meses).

Gratuito: acesso logado ao sinal ao vivo e VOD de alguns conteúdos da TV Globo.

Padrão com Anúncios: R$ 14,90/mês (plano anual) e R$ 22,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 9,90/mês (plano anual)

Padrão: R$ 22,90/mês (plano anual) e R$ 32,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 14,90/mês (plano anual)

Premium – R$ 39,90/mês (plano anual) e R$ 54,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 29,90/mês (plano anual)

Padrão com anúncios + Telecine: R$ 29,90/mês (plano anual) 47,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 19,80/mês (plano anual)

Padrão + Telecine: R$ 37,90/mês (plano anual) 57,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 24,80/mês (plano anual)

Padrão com anúncios + Premiere: R$ 36,90/mês (plano anual) 64,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 26,90/mês (plano anual)

Padrão + Premiere: R$ 44,90/mês (plano anual) 74,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 31,90/mês (plano anual)

Premium + Premiere: R$ 59,90/mês (plano anual) 89,90/mês (plano mensal)

Valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 46,90/mês (plano anual)