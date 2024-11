Globo dá o braço a torcer e se rende às “novelas” sul-coreanas

Nos últimos anos, as “novelas” sul-coreanas — conhecidas no Brasil como k-dramas ou doramas — se espalharam por diversas plataformas de streaming, conquistando uma legião de fãs. Agora, a Globo vai entrar na disputa por essa audiência com o Globoplay: a plataforma anunciou nesta terça-feira, 12, que vai lançar, em dezembro, o seu primeiro K-drama, O Mundo dos Casados. Baseado no britânico Dr. Foster, a produção de 16 episódios é o drama de maior audiência da história da televisão por assinatura local — e será dublado em Português pela primeira vez.

Em um comunicado enviado à imprensa, o Globoplay informou ainda que adquiriu “diversos outros títulos” da seara, entre eles Doce Engano, que tem estreia prevista para 2025, e que todos terão versões dubladas. “O Globoplay sempre investiu nos melhores conteúdos de dramaturgia, trazendo títulos aclamados de várias partes do mundo, se tornando referência para o público, oferecendo o melhor portfólio de melodramas e novelas mundiais”, diz a nota do streaming.

Menores do que as novelas tradicionais e maiores do que as séries atuais, os dramas coreanos são um fenômeno nas plataformas de streaming. No Brasil, ficaram conhecidos como doramas — mas o termo correto é k-drama, já que os doramas, originalmente, remetem a produções japonesas. De temáticas e gêneros variados, as produções da seara costumam contar com tramas melodramáticas e personagens cativantes. O Mundo dos Casados, por exemplo, conta a história de um casal cuja traição desencadeia um turbilhão de sentimentos, como vingança, tristeza e superação.

