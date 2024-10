Fã cospe em Xuxa após show beneficente em São Paulo: “Não faça a abusada”

No domingo, 13, o show de Xuxa no Futebol da Esperança — evento que reuniu celebridades na Neo Química Arena, em São Paulo, para uma partida em prol do Criança Esperança — terminou em um desentendimento entre a apresentadora e um grupo de fãs. Uma mulher chegou a cuspir na artista e teve que ser contida por seguranças.

Xuxa deixava o estádio de carro quando foi abordada por um grupo de pessoas que a esperava para tirar fotos. Um vídeo que circula nas redes mostra o momento em que a cantora abre o vidro do veículo e é puxada pelo braço por uma mulher, enquanto outros admiradores pedem para que ela tenha calma. Xuxa, então, repreende a fã, que cospe na artista e grita em resposta: “Não faça a abusada”. Em seguida, Xuxa diz que não atenderá mais o grupo, fecha a janela do carro e vai embora. Confira o vídeo na íntegra:

A pessoa cuspiu na Xuxa? pic.twitter.com/yvFGPFhAlO — Keka Rueda (@keka_rueda) October 14, 2024 Continua após a publicidade

Em outra gravação, é possível ver que a mulher foi contida por seguranças após o desentendimento com a apresentadora. Identificada como Jessica Abreu, a fã já havia ofendido Xuxa em um vídeo publicado em sua conta no Instagram horas antes: “Olha só, todo mundo na expectativa, esperando a vagabunda da Maria das Graças, Xuxa Meneghel”, disse, enquanto filmava o público na arquibancada do estádio.

