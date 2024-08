Estrela de Meu Querido Zelador a VEJA: ‘Eliseo tem um poder inusitado’

Sucesso na Disney+, Meu Querido Zelador é uma série argentina de comédia que tem como pano de fundo algumas críticas sociais e é repleta de personagens multifacetados e reviravoltas incríveis. Com as duas primeiras temporadas lançadas no ano passado no catálogo (do antigo Star+), a trama rapidamente conquistou o público e a crítica na Argentina e no Brasil. O capítulo final da segunda temporada parecia ter encerrado as tramas e subtramas propostas pelos criadores, Gastón Duprat e Mariano Cohn, porém, uma terceira temporada, que foi ao ar recentemente na plataforma de streaming, trouxe de volta o protagonista, o zelador Eliseo, personagem desenvolvido com requintes de humor sombrio por Guillermo Francella, em novas aventuras e tramoias.

Meu Querido Zelador se destaca pelo humor inteligente e ácido, com diálogos afiados e situações absurdas. Os personagens são bem construídos e carismáticos, com destaque para a interpretação de Francella — um ícone do cinema argentino ao lado de nomes como Ricardo Darín e Oscar Martínez. E a realidade argentina é retratada de forma leve e irônica, abordando temas do cotidiano de forma crítica. “Isso foi planejado desde a criação da série”, disse Duprat. “Queríamos uma comédia com crítica social, algo que compartilhamos com gosto com Guillermo. Nos inspiramos no cinema italiano dos anos 60 e 70.”

A boa repercussão do encerramento da segunda temporada motivou os responsáveis pela série a trazer Eliseo de volta. Depois de reverter a decisão de construir uma piscina no topo do prédio que administra e demolir a pequena casa onde morava, Eliseo destila todo o seu rancor falando diretamente para o público. “O final da segunda temporada, quando Eliseo quebra a quarta parede e fala diretamente para o público, nos mostrou que podíamos acessar outro nível de atuação de Guillermo como ator”, disse Cohn, em entrevista a VEJA por vídeo. “Isso nos incentivou a fazer uma terceira temporada mais detalhada e arriscada.”

A nova temporada abre com Eliseo no Rio de Janeiro, onde participa de uma convenção de zeladores. A estadia no Brasil dura pouco, mas o suficiente para revelar seus planos diabólicos de abrir uma administradora e controlar os prédios da região onde trabalha — até mesmo os prédios onde trabalham outros zeladores que são seus amigos. “Sempre sentíamos que havia mais história para contar”, disse Francella a VEJA. “Esta nova etapa, em que Eliseo adquire um poder inusitado, nos pareceu atraente. A Disney está encantada com o sucesso internacional da série.”

O sucesso da série argentina colocou em evidência um movimento que vem ganhando tração no audiovisual do país vizinho. Muitos cineastas consagrados têm experimentado criar para o formato seriado, com resultados quase sempre muito bons. “É verdade que muitos dos melhores autores e diretores estão fazendo séries atualmente”, explicou Duprat. “No nosso caso, vamos voltar a fazer filmes em breve. Acredito que foi um momento de foco nas plataformas, mas aos poucos voltaremos à normalidade, com filmes para ver no cinema”, concluiu.