Espada de Jon Snow e mais: itens de Game of Thrones vão a leilão nos EUA

Cinco anos após o fim de Game of Thrones, mais de 2 000 figurinos e objetos originais da série estão sendo leiloados pelo site americano Heritage Auctions em parceria com a HBO. Entre os itens emblemáticos colocados à disposição do público, estão a espada de Jon Snow, as roupas de couro de Daenerys Targaryen e o trono de ferro utilizado na turnê de divulgação do programa.

O leilão acontecerá entre 10 e 12 de outubro, mas já é possível dar lances em algumas peças virtualmente. Os valores dos itens — que foram divididos em mais de 900 lotes e incluem figurinos, joias, acessórios, armas, armaduras e escudos projetados para a série — vão de 500 dólares (o equivalente a 2 700 reais, na cotação atual) até a bagatela de 21 000 dólares (117 000 reais, na cotação atual) em seus lances iniciais. Os objetos à venda poderão ser vistos em duas exposições físicas nas galerias da Heritage Auction: de 17 de setembro a 4 de outubro em Nova York, nos Estados Unidos, e de 19 de setembro a 4 de outubro em Londres, na Inglaterra.

“Game of Thrones foi uma das séries de maior sucesso da HBO e tem fãs incríveis e dedicados ao redor do mundo. Estamos animados para dar a esses fãs a oportunidade de levar para casa um pedacinho de Westeros”, disse Janet Graham Borba, vice-presidente executiva de produção do programa, em uma nota enviada à imprensa. Michele Clapton, figurinista premiada da série, também celebrou que suas criações terão uma “nova vida” fora dos sets de filmagem. “Quando você projeta peças para um programa de televisão, geralmente essa é a extensão de sua vida útil: elas são colocadas em caixas e armazenadas. Tenho muita sorte que esses figurinos terão uma vida após a morte. Acho bastante reconfortante saber que elas ainda são amadas e comentadas. Agora todas elas podem sair e viver suas ótimas vidas”, afirmou.

Confira alguns itens que estão à venda no leilão:

