Entenda a doença autoimune desenvolvida por Reynaldo Gianecchini

Em cartaz na capital paulista com o espetáculo musical Priscilla, a Rainha do Deserto, o ator Reynaldo Gianecchini canta e dança seis vezes por semana, sem contar os ensaios, mas revelou em um podcast nesta terça-feira, 11, ter desenvolvido uma doença autoimune que atrapalhou sua preparação: a Síndrome de Guillain-Barré. Na entrevista, ele conta que começou a sentir formigamento e fraqueza nas mãos e pés durante os ensaios para a peça, tendo primeiro atribuído os sintomas ao estresse psicológico. Só após não conseguir levantar da cama, o ator percebeu a necessidade de consulta médica.

A condição faz com que o sistema imunológico ataque os nervos do paciente e surge a partir de uma infecção bacteriana ou viral aguda. No caso de Gianecchini, ela começou a afetar a rotina de trabalho e sua noção de equilíbrio, provocando quedas. Após o diagnóstico, ele foi internado por breve intervalo e, após receber alta, passou a fazer fisioterapia três vezes ao dia. “Hoje em dia, estar no palco também é um milagre”, disse.

Rara, a síndrome aflige de uma a quatro pessoas a cada 100 mil e pode ser ocasionada por várias infecções. Dentre elas, o agente causador mais comum é a bactéria Campylobacter, que provoca diarreia. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos pacientes nota a doença a partir de dormência ou queimação nos pés e pernas e, depois, nas mãos e braços. A fraqueza muscular então progride e pode afetar o tronco, braços e rosto, ou impactando ou abolindo os reflexos do corpo.

A doença não tem cura e varia de agressividade. No pior dos casos, os músculos respiratórios são acometidos e comprometem a oxigenação do sangue. O tratamento foca em atenuar os sintomas da condição e não é necessário fora da fase aguda.

