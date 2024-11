‘Duna: A Profecia’, ‘Senna’ e mais: as estreias do streaming em novembro

Em novembro, novos filmes e séries vão agitar as principais plataformas de streaming. VEJA selecionou seis lançamentos da Netflix, Max, Disney+ e Apple TV+ que valem o seu play. Confira a lista:

Arcane – segunda temporada

Onde assistir: Netflix

Quando: 9 de novembro

Baseada no universo do jogo League of Legends, a animação da Netflix conta a história das irmãs Jinx e Vi, que lutam em lados opostos de uma guerra entre duas cidades vizinhas — a luxuosa Piltover e a decadente Zaun. Com gráficos impressionantes e uma estética steampunk, a série já venceu quatro prêmios Emmy, inclusive o de melhor animação em 2022. A nova temporada será dividida em três partes, com três episódios cada, que serão lançados semanalmente, aos sábados, a partir de 9 de novembro.

Duna: A Profecia

Onde assistir: Max

Quando: 17 de novembro

Prelúdio dos filmes de Denis Villeneuve, Duna: A Profecia se passa 10 000 anos antes do nascimento de Paul Atreides, protagonista messiânico da saga imaginada por Frank Herbert. A série apresentará a origem da irmandade Bene Gesserit, fundada pelas irmãs Valya (Emily Watson) e Tula Harkonnen (Olivia Williams). Os seis episódios serão exibidos semanalmente na HBO e na Max, sempre aos domingos, de 17 de novembro a 22 de dezembro.

Um Espião Infiltrado

Onde assistir: Netflix

Quando: 21 de novembro

Charles (Ted Danson) é um professor aposentado que vive atormentado pela rotina desde a morte da esposa. Tudo muda quando ele responde ao anúncio de uma detetive particular para se infiltrar em um lar de idosos e solucionar um crime misterioso. Do mesmo criador de The Good Place e Brooklyn Nine-Nine, Mike Schur, a série de comédia da Netflix é inspirada no longa Agente Duplo, indicado ao Oscar de melhor documentário em 2021.

Amor da Minha Vida

Onde assistir: Disney+

Quando: 22 de novembro

Estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, a série do Disney+ acompanha as desilusões amorosas de Bia e Victor, amigos inseparáveis desde a infância. Quando uma faísca de romance surge entre os dois, eles precisam enfrentar os desafios de transformar uma amizade sólida em algo a mais. O elenco da produção também conta com Sophia Abrahão, Ana Hikari, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães e João Guilherme Ávila.

Blitz

Onde assistir: Apple TV+

Quando: 22 de novembro

Na Inglaterra da Segunda Guerra Mundial, George (Elliott Heffernan), um garoto de nove anos, é enviado por sua mãe, Rita (Saoirse Ronan), ao interior do país para se proteger dos bombardeios que atingiam Londres. Determinado a voltar para sua família, ele parte em uma aventura perigosa. O longa foi escrito e dirigido pelo britânico Steve McQueen, vencedor do Oscar de melhor filme por 12 Anos de Escravidão.

Senna

Onde assistir: Netflix

Quando: 29 de novembro

A aguardada minissérie de ficção da Netflix narra a trajetória de Ayrton Senna, desde o início de sua carreira automobilística até o trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, que pôs fim à sua vida. Com Gabriel Leone no papel do piloto, Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel e Hugo Bonemer como Nelson Piquet, a produção em seis episódios será lançada na íntegra em 29 de novembro.

