Do fim de ‘This is Us’ a doc do Neymar, o que ver no streaming em janeiro

Especial Harry Potter – 1/1

Onde: HBO Max

Os fãs de Harry Potter começaram 2022 com um especial em homenagem aos 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga. O programa reuniu o elenco nos estúdios de Leavesden, no sudeste da Inglaterra, onde a franquia foi filmada. Entre os participantes, estão Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Robbie Coltrane, Chris Columbus, entre outros.

This is Us – 6/1

Onde: Star+

A série This Is Us chega à sua sexta e última temporada em 2022, e a plataforma de streaming Star+ vai exibir os episódios semanalmente. Protagonizada pela família Pearson, a série conquistou pela sensibilidade com que retrata, em diferentes linhas temporais, o dia a dia da família e questões sociais importantes, como o racismo. A temporada final chega carregada de expectativas sobre o desfecho dos personagens.

The Tender Bar – 7/1

Onde: Amazon Prime Video

Dirigido por Georgle Clooney, o filme é baseado no livro de memórias do escritor e jornalista J.R. Moehringer, aclamado com um Pulitzer em 2000. O longa acompanha a vida do autor da infância à juventude, retratando a relação com o tio Charlie (Ben Affleck), que assumiu uma figura paterna em sua vida na ausência do pai que nunca o assumiu. Além de Affleck, Tye Sheridan, Daniel Ranieri, Lily Rabe e Christopher Lloyd também compõem o elenco.

Euphoria – 9/1

Onde: HBO e HBO Max

Três anos depois de estrear na HBO, e dois episódios especiais no caminho, a série Euphoria enfim ganhará uma segunda temporada, com o primeiro episódio exibido no canal no domingo, 9, às 23h e seguindo para a plataforma logo depois. Na nova fase, a série traz de volta a atual queridinha de Hollywood, Zendaya, na pele da dependente química Rue, que encerrou a temporada anterior com uma recaída. Além da luta contra as drogas, a relação da garota com Jules (Hunter Chafer) é outro gancho que promete se desenrolar na nova fase.

Neymar: O Caos Perfeito – 25/1

Onde: Netflix

A minissérie documental sobre o jogador brasileiro mais popular da atualidade terá três episódios e depoimentos de peso. Entre os nomes listados pela produção estão os jogadores David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva, além do surfista Gabriel Medina e do jogador de vôlei Bruninho. A produção promete mostrar um “lado pouco conhecido” de Neymar, incluindo as controvérsias e o marketing poderoso por trás de sua imagem.