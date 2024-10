De Debora Bloch a Cauã Reymond: o elenco oficial do remake de ‘Vale Tudo’

A Globo divulgou oficialmente na noite de quarta-feira, 16, quem são os principais atores que vão compor o elenco do remake de Vale Tudo, novela das 9 que será assinada por Manuela Dias e terá direção de Paulo Silvestrini. Como esperado, Deborah Bloch será a vilã Odete Roitman, Taís Araujo interpretará a heroína Raquel Acioli, e caberá à Bella Campos dar vida à Maria de Fátima, a filha mau-caráter da protagonista. Os outros atores confirmados são: Humberto Carrão (Afonso), Cauã Reymond (César), Renato Góes (Ivan), Julio Andrade (Rubinho), Belize Pombal (Consuêlo), Karine Teles (Aldeíde), Malu Galli (Celina) e Luis Salem (Eugênio).

Vale Tudo segue os conflitos de caráter entre Raquel e sua única filha, Maria de Fátima, em uma trama que discute se é possível ser bem-sucedido honestamente no Brasil. Com vontade de virar uma influenciadora digital e conquistar riqueza, a jovem deixará Foz do Iguaçu, no Paraná, após dar um golpe na mãe, uma mulher batalhadora e honesta, e fugir para o Rio de Janeiro com seu dinheiro. Maria de Fátima aproveitará a morte do avô materno e pegará toda a herança da família para tentar conseguir tudo o que quer, mesmo que isso custe o bem-estar de Raquel.

Qual a história original de Vale Tudo

Exibida em 1988, Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e seguia a história de Raquel, uma mulher forte e honesta, que perde tudo após sua filha, a gananciosa Maria de Fátima (Gloria Pires), vende a única propriedade da família no Paraná para tentar a carreira de modelo no Rio de Janeiro. A novela denunciava a inversão de valores no Brasil no final dos anos 1980 e tinha como vilã a ricaça Odete Roitman (Beatriz Segall), uma empresária poderosa que odiava os pobres. O remake de Vale Tudo tem previsão de estrear entre março e abril de 2025, logo após Mania de Você, atual novela das 9 da Globo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: