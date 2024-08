Cristo Redentor “se veste” de Silvio Santos em homenagem ao apresentador

Silvio Santos recebeu uma homenagem gloriosa na noite deste domingo, 18. Uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro, foi “vestido” (através de projeções) com o terno e o microfone característico do comunicador, que morreu na madrugada do último sábado, aos 93 anos. “Uma homenagem ao estilo carioca, como o grande empresário e comunicador que marcou a história da TV brasileira”, descreveu Liane Borges no SBT.

Silvio também teve uma cerimônia dedicada a ele no santuário, que contou com a presença de Padre Omar, que administra a instituição, do rabino Dario Bialer, do neto Tiago e da filha Cíntia Abravanel. “É muito especial para nós filhas vermos como o nosso pai é amado e quanto esse amor está fortalecendo a gente”, falou Cíntia ao SBT, que foi ao local representando toda a família. “Ver o Cristo, o maior símbolo do nosso país, vestido ali de Silvio Santos é surreal. É muita gratidão pensar que a gente sempre vai levar essa lembrança”, completou Tiago.

A morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu na madrugada do sábado, 17, às 4h30 da manhã, em decorrência de uma broncopneumonia após contágio por H1N1. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A pedido do próprio dono do SBT, não houve velório nem eventos públicos sobre sua morte: ele foi enterrado seguindo os ritos judaicos na manhã deste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, também na capital paulista, em uma cerimônia reservada apenas a amigos e familiares. Na frente do local, no entanto, alguns fãs se reuniram para prestar uma última homenagem ao ídolo.

