Como foram os últimos momentos de Cid Moreira, morto aos 97 anos

Apresentador do Jornal Nacional por décadas, Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. Ele estava internado em um hospital em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, tratando uma pneumonia, além de uma doença renal crônica. Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta nesta manhã, a viúva do jornalista, Fátima Sampaio, deu detalhes sobre os últimos momentos do marido em vida. O casal chegou a se mudar para perto do hospital para que Cid fizesse diálise. “A gente vinha lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo”, contou Fátima, que continuou: “Passei os últimos dias aqui com ele, não tinha outro lugar que eu poderia estar. Ele dizia estar cansado, não contei para ninguém para garantir sua privacidade e confortá-lo. Mas ele estava lúcido até o fim”.

Ela também revelou que o corpo do apresentador será velado em Taubaté, sua cidade natal. “Ele me disse que queria ser enterrado em Taubaté. Ele quer ficar perto da primeira esposa, da filha que se foi e do neto que se foi. Ele ama Petrópolis, vamos fazer uma despedida em Petrópolis antes, ou no Rio, e depois ir para a terra natal. Tantas historias lindas que ele tem”, afirmou.

