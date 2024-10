Como foi o reencontro de Cid Moreira com Mister M no Fantástico

Dentre os inúmeros trabalhos do jornalista e apresentador Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, um que se destaca foi a sua narração das peripécias do mágico Mister M, no início dos anos 2000, no Fantástico (Globo). Em 2023, por ocasião do aniversário de 50 anos do programa, as duas personalidades voltaram a se encontrar.

Na ocasião, Mister M elogicou Cid Moreira. “A primeira vez que eu vi o Fantástico, ouvi a voz do Cid, a forma como o programa montou o quadro, e achei maravilhoso. As famílias se reuniam e os pais deixavam as crianças ficarem acordadas até tarde. E elas nunca esqueceram disso. O quadro realmente tocou o coração das pessoas aqui no Brasil”, disse.

O mágico também conversou com a reportagem de VEJA no início deste ano, quando fez um show de mágica no Brasil. Ele também voltou a falar sobre Cid Moreira, que voltou a narrar as peças do mágico no teatro, com seus inesquecíveis bordões: “senhor de todos os segredos”, “paladino mascarado”, “príncipe dos sortilégios”, entre outros.

