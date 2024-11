Como foi a audiência de estreia de ‘Garota do Momento’

Substituta de No Rancho Fundo, Garota do Momento fez a Globo sorrir na noite de segunda-feira, 4, com sua estreia. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a nova novela das 6 da emissora marcou 21 pontos de média e 35% de share (total de televisores sintonizados) na Grande São Paulo, conquistando o melhor ibope de um primeiro capítulo inédito da faixa desde 2019, quando Éramos Seis estreara com 23,6 pontos. A audiência do folhetim de Alessandra Poggi foi impulsionada pelos bons índices da reprise de Alma Gêmea, que tinha marcado 20 pontos no Vale a Pena Ver de Novo.

Vale ressaltar que durante a pandemia de Covid-19, a Globo exibiu reprises de outras novelas na faixa, mas somente o início da reexibição de Flor do Caribe, em 31 de agosto de 2020, que marcou 21,7 pontos, foi maior do que Garota do Momento.

O primeiro episódio da trama de época foi marcado pela boa atuação de Carol Castro no papel de Clarice, mãe da protagonista Bia (Duda Santos), que é enganada pelo vilão Juliano (Fábio Assunção) e sua mãe, Maristela (Lilia Cabral).

Qual é a história de Garota do Momento:

Na novela, Beatriz (Duda Santos) foi abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância, tendo sido criada por sua avó paterna, Carmem (Solange Couto), em Petrópolis. O que a mocinha não sabe é que Clarice foi tentar melhorar de vida no Rio de Janeiro, e lá acabou se apaixonando por Juliano (Fabio Assunção), um empresário rico e filho da socialite Maristela (Lilia Cabral), e os dois arquitetaram um plano para afastar a mulher da sua família original.

Após ser pedida em casamento por Juliano, Clarice planejava levar a filha para o Rio, mas descobriu que o noivo tinha uma amante, a vedete Valéria (Julia Stockler), que teve uma filha dele e a quem ele havia prometido casamento. A personagem acabou vendo Juliano assassinar Valéria e, atordoada com a revelação, foi atropelada por um bondinho e acordou no hospital sem memória de quem é.

Continua após a publicidade

Maristela decidiu, junto com o filho, fabricar uma nova história para a personagem, criando uma nova identidade para a mesma. Com a morte de Valéria, eles também a fazem acreditar que a filha da amante é sua filha, que também será batizada de Beatriz — mas é interpretada por Maísa Silva. A vilã também inventa uma irmã falsa para Clarice, Zélia, vivida por Leticia Colin, mau-caráter que passará a novela inteira tentando seduzir Juliano.

Após uma passagem de tempo de 16 anos, Beatriz (Duda) vê uma revista falando sobre o concurso Garota do Momento, que quer escolher a próxima garota-propaganda de uma fábrica de sabonetes respeitada no país, revolucionando a publicidade da época, e na publicação se depara com a foto de Clarice, que achava estar morta. A jovem, então, parte para o Rio de Janeiro atrás da mãe e acabará entrando no concurso.

Na Cidade Maravilhosa, ela se encanta pelo jornalista Beto (Pedro Novaes), namorado justamente de Bia (Maísa Silva), e ele também se apaixona pela forasteira, terminando tudo com a mimada neta de Maristela. A partir daí, uma rivalidade entre as duas pelo amor do protagonista também nascerá, junto com a história de amor central da história.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial