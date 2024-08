Como ficaram as audiências de Globo e SBT com homenagens a Silvio Santos

A morte de Silvio Santos no último sábado, 17, reformulou as grades de programação das principais emissoras do país, principalmente a do SBT, emissora do próprio empresário, e a da Globo — principal concorrente de Silvio Santos por décadas. Com extensas homenagens à história de Senor Abravanel, morto aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia devido a uma gripe causada pelo vírus H1N1, as audiências de Globo e SBT tiveram altos índices de ibope na Grande São Paulo.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o É de Casa, programa semanal da Globo (exibido aos sábados) que foi interrompido por um plantão do Jornal Hoje para dar a notícia da morte de Silvio Santos, registrou 8 pontos de média de audiência e quase 13 pontos de pico — marca que dificilmente alcança normalmente. O SP1, o Jornal Hoje e o SP2, todos repletos com reportagens e coberturas sobre o dono do SBT, registraram altos índices, com 13, 12 e 18 pontos, respectivamente. O Jornal Nacional quase foi a atração de maior audiência do dia usando a mesma temática de homenagens, registrando 22 pontos de média — mesmo número obtido pelo remake de Renascer. A edição especial Globo Repórter sobre Silvio Santos também teve um resultado positivo: 18 pontos após a novela das 9 da Globo em um sábado à noite.

Já o SBT derrubou toda a sua programação normal para exibir um longo plantão de jornalismo e um especial em homenagem ao dono da emissora. O canal registrou uma média de 4,7 pontos na média das 24 horas.

No domingo, 18, as homenagens a Silvio Santos seguiram. Uma parte do documentário inédito Silvio Santos Vale Mais que Dinheiro, produzido pelo SBT e exibido no lugar do Programa Silvio Santos, marcou 8 pontos de ibope, com quase 11 de pico. A faixa especial batizada de Domingo é Dia de Silvio Santos, que abrigou reprises de programas antigos do apresentador, além de um tributo do Domingo Legal e de Celso Portiolli, marcou 9 pontos, e a emissora registrou média de 6 pontos no total do dia.

Ainda no domingo, na Globo, o Fantástico conquistou 18 pontos de audiência, sendo a atração de maior ibope da emissora no dia.

